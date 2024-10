Ritorno a sorpresa per i tablet di Amazon: il nuovo Fire HD 8 è più potente con l’AI

Dopo una lunga assenza dal mercato, tornano a sorpresa con una nuova versione aggiornata i tablet di Amazon, questa volta ancora più potenti e in grado di sfruttare anche l’intelligenza artificiale. I nuovi Amazon Fire HD 8 (2024) sono stati presentati a sorpresa durante la settimana che anticipa i tanto attesi Prime Days di ottobre, ma purtroppo questi dispositivi sembrano essere dedicati soltanto al mercato statunitense.

Amazon Fire HD 8 (2024): tutto quello che c’è da sapere

Amazon Fire HD 8 (2024) offre un display IPS da 8″ con risoluzione HD (1280 x 800 pixel), 189 PPI e refresh rate da 60 Hz, con cornici ben spesse come da tradizione per questa tipologia di tablet. Il vero upgrade, però, arriva sotto la scocca dove troviamo una CPU hexa-core con velocità massima di clock pari a 2.0 GHz, affiancata da 3/4 GB e 32/64 GB di spazio di archiviazione, con la possibilità di espanderlo fino a 1 TB tramite microSD.

Per la connettività, invece, abbiamo a disposizione Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz) e Bluetooth 5.2, mentre il tablet offre anche la possibilità di sfruttare i sensori per la luminosità e l’accelerometro, in aggiunta al connettore USB-C e al jack da 3.5 millimetri. La fotocamera, invece, è molto basilare: troviamo infatti un sensore da 5 MP per quella posteriore e uno da 2 MP per quella frontale.

Il sistema operativo è nuovamente Fire OS basato su Android, con questa dodicesima generazione è possibile sfruttare anche l’intelligenza artificiale con funzionalità che permettono di avere un assistente per la scrittura, creare nuovi wallpaper per personalizzare il tablet e generare dei riassunti delle pagine web durante la navigazione. Per quanto invece riguarda la batteria, Amazon non ha ancora condiviso le specifiche di questo componente, ma dichiara un’autonomia per il dispositivo di almeno 13 ore.

Amazon Fire HD 8 (2024): disponibilità e prezzi

Crediti: Amazon

Il nuovo Amazon Fire HD 8 (2024) è disponibile da oggi nelle colorazioni Black, Emerald e Hibiscus, ma soltanto negli Stati Uniti, al prezzo di partenza di 100$ per la versione da 32 GB (scontato a 55$ per il lancio) e 130$ per la versione da 64 GB (scontato a 85$ per il lancio). Al momento non sappiamo quando (e se) questo nuovo tablet sarà disponibile anche in Italia.

