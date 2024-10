Lo storico client mail Thunderbird arriva finalmente su Android: ecco la versione beta

Thunderbird, lo storico client mail di Mozilla, arriva finalmente anche su Android dopo aver reso più semplice la vita di chi lavora da sempre con la posta elettronica su PC. Lo sviluppatore del browser Firefox, infatti, ha annunciato in questi giorni l’arrivo di una nuova versione beta dell’app ufficiale di Thunderbird per Android, che sarà disponibile in versione finale nel giro di poche settimane.

Le mail sono più facili da leggere su Android con l’app ufficiale di Thunderbird

Crediti: Mozilla Thunderbird

Dopo due anni dalla conferma ufficiale dell’inizio dello sviluppo di una versione mobile di Thunderbird, il team di sviluppo di Mozilla ha finalmente pubblicato sul Play Store la beta ufficiale del client mail per Android. Con un rilascio inizialmente previsto per il mese di giugno, il lancio della beta è avvenuto soltanto in queste ore, ma nel giro di poche settimane quella che è una versione di test diventerà addirittura la versione finale.

Thunderbird offre già la possibilità di effettuare la migrazione di account e mail da K-9 Mail e in futuro sarà possibile anche sincronizzare le informazioni con Thunderbird Desktop. Tutte le funzionalità per la gestione delle mail, tuttavia, sono già presenti nella versione beta, con inbox unificata e scrittura avanzata della posta.

Il rilascio della versione finale è previsto per la fine di ottobre, ma è possibile scaricare la beta già oggi tramite il Play Store di Google su Android.

