State lontani da watchOS 11.1 Beta 3 se ci tenete al vostro Apple Watch!

Con una nuova tornata di versioni beta, prosegue lo sviluppo di watchOS 11.1 e tvOS 18.1, ma sembra proprio che questa volta qualcosa sia andato storto con il sistema operativo di Apple Watch. La compagnia di Cupertino, infatti, si è trovata nella situazione di dover ritirare la nuova Beta 3 a causa di tante segnalazioni di utenti che si sono ritrovati con il dispositivo bloccato dopo l’installazione.

Apple ritira la Beta 3 di watchOS 11.1 che rende inutilizzabili i Watch

Crediti: Reddit

Su Reddit nelle ultime ore sono arrivate davvero tante segnalazioni di utenti che si ritrovano con un Apple Watch bloccato ad ogni riavvio e praticamente inutilizzabile dopo aver installato watchOS 11.1 Beta 3. Per altri utenti, invece, i problemi sono meno invalidanti ma comprendono comunque l’impossibilità di sincronizzare messaggi e notifiche, con l’orario che non viene aggiornato automaticamente.

Apple, a seguito delle tante segnalazioni, si è trovata costretta a ritirare l’aggiornamento, proprio come era già successo con iPadOS 18 per iPad Pro con M4. Sembra quindi che l’avanzamento delle versioni stia causando più di un grattacapo al team di Tim Cook, ma per fortuna in questo caso si tratta di una versione beta che non tutti avranno l’opportunità o la facoltà di scaricare ed installare.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le