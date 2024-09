Google Gemini si aggiorna: nuovo design sul web e Gem su mobile

Il team di Google continua a lavora senza sosta alle funzionalità dell’intelligenza artificiale di Gemini e in questi giorni sono arrivati alcuni cambiamenti che vanno a migliorare l’interfaccia grafica del servizio sul web e arricchiscono l’esperienza utente su mobile. Il nuovo aggiornamento, infatti, modifica il design di Gemini nella versione per browser, mentre permette di sfruttare i nuovi Gem anche su smartphone e tablet.

Nelle scorse settimane, Google ha presentato ufficialmente i Gem, ovvero delle versioni personalizzate di Gemini progettate appositamente per fornire tipi specifici di risposte. Questa funzione è disponibile unicamente per gli abbonati Gemini Advanced, ma grazie a questo nuovo aggiornamento è finalmente possibile usufruirne anche tramite le app ufficiali per Android e iOS.

Le novità però, non si fermano qui: la versione web di Google Gemini, infatti, è stata aggiornata con un design più pulito che lascia spazio maggiormente alla conversazione con il chatbot ed una sidebar più sottile che accolga i collegamenti rapidi per le impostazioni e l’apertura di una nuova chat.

