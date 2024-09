Huawei Mate XT rotto? Il costo della riparazione vi farà girare la testa

Huawei nei giorni scorsi ha presentato il primo smartphone tri-fold al mondo, Mate XT Ultimate, di cui ha fatto particolarmente scalpore il prezzo che supera abbondantemente i duemila euro. Chi deciderà di acquistare questo piccolo gioiellino di moderna tecnologia, però, siamo sicuri inizierà a trattarlo con i guanti di velluto dopo aver scoperto a quanto potrebbe ammontare il costo di una eventuale riparazione.

Riparare lo schermo di Huawei Mate XT costa la metà dello smartphone!

Crediti: Huawei

Dopo la presentazione di Huawei Mate XT Ultimate, che verrà proposto in Cina al prezzo di circa 2.545€ (19.999 yuan), il celebre produttore cinese ha pubblicato anche il listino prezzi ufficiale per quanto riguarda le parti di ricambio e i costi di riparazione. I prezzi, come prevedibile, sono davvero esorbitanti: solo per fare un esempio, sostituire il prezioso schermo tri-pieghevole potrebbe arrivare a costare oltre 1000€ (7.999 yuan). Di seguito il listino completo.

Schermo tri-pieghevole – 7.999 yuan / 1.919€ (6.999 yuan / 892 € in garanzia)

Batteria – 499 yuan / 64€

Scheda madre – 9.099 yuan / 1.160€

Scocca sinistra con obiettivo della fotocamera – 1379 yuan / 176€

Scocca centrale – 399 yuan / 50€

Scocca destra – 399 yuan / 50€

Fotocamera posteriore teleobiettivo – 578 yuan / 74€

Fotocamera posteriore grandangolo – 269 yuan / 35€

Fotocamera posteriore principale – 759 yuan / 97€

Fotocamera anteriore – 379 yuan / 49€

Se non vi spaventa maneggiare un dispositivo tanto innovativo quanto costoso, quindi, potete scoprire subito come acquistare Huawei Mate XT Ultimate visitando subito il nostro approfondimento dedicato.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le