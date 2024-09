Ecco la nuova bilancia Xiaomi con funzioni Pro per essere sempre in forma

Xiaomi conferma ancora il suo interesse nel lanciare dispositivi adatti a monitorare il benessere fisico ufficializzando la nuova bilancia Mijia Body Fat Scale S400 Pro: un modello pensato appositamente per analizzare in maniera minuziosa i vari parametri vitali andando ben oltre la sola rilevazione del peso corporeo.

Xiaomi Mijia Body Fat Scale S400 Pro: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Xiaomi

Questo nuovo dispositivo appena lanciato ufficialmente in Cina, garantisce la possibilità di effettuare svariate misurazioni. Oltre alla percentuale di grasso corporeo, infatti, questa bilancia tiene conto di diversi parametri come ad esempio peso, frequenza cardiaca, contenuto di acqua corporea, contenuto proteico, livello di grasso viscerale, massa muscolare, e non solo.

Mijia Body Fat Scale S400 Pro, inoltre, utilizza la tecnologia di misurazione della bioimpedenza a doppia frequenza alta e bassa da 50kHz e 250kHz: in questo modo è possibile misurare rispettivamente i valori di impedenza dei fluidi intracellulari ed extracellulari ma anche rilevare con precisione dati come la massa grassa. Secondo quanto riferito dalla celebre azienda cinese, la correlazione tra i dati misurati e il gold standard DEXA è superiore al 93%. L’obiettivo di Xiaomi, infatti, era quello migliorare il modello base presentato ad ottobre 2023 e non solo in termini di funzionalità.

Il nuovo modello S400 Pro è dotato di un vetro temperato con rivestimento ITO, che va così a sostituire il design della precedente versione standard che si basava sul classico foglio di elettrodi. In più migliora, anzi si allarga, l’area di misurazione che è stata estesa quasi all’intera superficie della bilancia.

Oltre ad offrire il supporto per 48 dimensioni europee, la nuova bilancia di Xiaomi può vantare un nuovo display a colori con luminosità e contrasto più elevati rispetto ai tradizionali schermi LED. Su questo pannello c’è anche una guida che aiuta gli utenti ad effettuare ogni misurazione nella maniera corretta. Non manca poi la possibilità di connettere l’app Xiaomi Home per personalizzare le impostazioni, tra cui anche la luminosità dello schermo. Le quattro batterie presenti all’interno offrono un’autonomia in grado di arrivare a 150 giorni.

Xiaomi Mijia Body Fat Scale S400 Pro è disponibile in pre-ordine in Cina tramite Xiaomi Youpin ed al momento non sappiamo se effettivamente questo prodotto arriverà anche in versione Global o in Italia. Il prezzo è di 179 Yuan, che al cambio equivalgono a circa 22,81€.

