Recensione OpenRock X: le cuffie open-ear per fare sport a ritmo di musica

Gli sportivi hanno spesso grandi problemi con le classiche cuffie, per questo motivo è nato il design open-ear per consentire alle persone di indossare gli auricolari senza che questi possano creare fastidi oppure cadere in continuazione. Con una progettazione simile, però, è inizialmente venuta meno la qualità della riproduzione musicale, ma finalmente grazie ad OpenRock i compromessi sono finiti: scoprite insieme a noi l’incredibile qualità audio di OpenRock X in questa nostra recensione!

Recensione OpenRock X

Design e materiali

Una delle prime peculiarità delle nuove OpenRock X è proprio il design della custodia di ricarica, progettato per proteggere al meglio le cuffie offrendo allo stesso tempo uno stile iconico ed elegante. La custodia è realizzata in una solida lega di alluminio, con un cassettino a scatto che permette di allocare le cuffie con un ottimo sistema magnetico che mantiene sempre in posizione i due dispositivi.

Sul cassettino troviamo il LED di stato per le cuffie, mentre sul fianco il connettore USB-C per la ricarica. Il tasto di accoppiamento, invece, è nascosto all’interno dell’alloggiamento, mentre sulla parte superiore è possibile agganciare un anello (incluso in confezione) per attaccare la custodia ad uno zaino oppure ad una borsa.

Il design open-ear delle cuffie OpenRock X (ispirato a brand di lusso come Rolex e Patek Philippe), invece, prevede un gambo con archetto in silicone liquido per il posizionamento dietro l’orecchio, mentre il corpo centrale della cuffie viene appoggiato sul padiglione auricolare. Le cuffie sono contraddistinte dalle lettere L ed R, con un meccanismo snodabile (con un angolo di 50°) che permette di posizionare lo speaker nel miglior modo possibile, adattandolo facilmente al proprio orecchio.

Su entrambi gli auricolari è presente un pulsante per il controllo della riproduzione musicale (il cui funzionamento può essere personalizzato dall’app), mentre ad accompagnare la scritta OpenRock sul corpo centrale troviamo anche un LED di stato. Per la colorazione sono state scelte diverse tonalità di nero con inserti color argento, mentre il cavo di ricarica presenta una singolare combinazione di giallo e bianco. Le cuffie, inoltre, sono certificate IPX5 e quindi resistono facilmente ad acqua e sudore.

Audio e riproduzione

Le cuffie open-ear OpenRock X sono dotate di driver da 14.2 millimetri con diaframma vibrante realizzato con bio-fibra e polimeri cis-molecolari di alta qualità che assicurano una distorsione minima dell’audio ed una riproduzione musicale più dettagliata e al contempo più delicata. Nonostante la tipologia di cuffie tenda a perdere un po’ di qualità durante la riproduzione, la nostra prova ha evidenziato come OpenRock abbia elaborato un dispositivo di qualità eccezionale, in grado di fornire un’audio eccellente anche senza il design in-ear o semi in-ear.

La grande qualità offerta dalle OpenRock X è fornita anche grazie all’algoritmo LISO 2.0 che riproduce ogni dettaglio sulla frequenza completa dell’audio. Con il supporto HiFi 5 DSP, inoltre, questo algoritmo è in grado di ottimizzare il suono in base ai segnali musicali, riproducendo i brani senza mai perdersi un singolo dettagli. Anche i bassi sono molto buoni, grazie alla tecnologia BassDirect personalizzata che evita che il suono possa disperdersi troppo e quindi risultare meno compatto.

Tramite l’app ufficiale OpenRock (disponibile per iOS e Android) è possibile personalizzare il funzionamento delle cuffie: è possibile, per esempio, attivare o disattivare il suono spaziale e il bilanciamento del suono, oltre che regolare lo spegnimento automatico per lo stand-by. L’applicazione permette, inoltre di modificare il funzionamento dei tasti sugli auricolari, andando ad impostare una funzione specifica per la singola, doppia, tripla pressione, oltre che per la pressione prolungata. La funzione sicuramente più interessante, però, è quella dell’equalizzatore, che permette di scegliere fra tre diverse modalità, aggiungendone una quarta completamente personalizzata.

La modalità Rock, per esempio, enfatizza gli effetti audio dei bassi profondi e del movimento ritmico ed è particolarmente indicata per gli allenamenti ad alta intensità. In modalità Relax, invece, l’audio viene attenuato per risultare più delicato e morbido, perfetto per gli esercizi di yoga, stretching e meditazione. Con la modalità Boom viene pompata la musica a tutto volume, per permettere l’ascolto anche nei luoghi più rumorosi, senza però perdere qualità e dettagli. I puristi, invece, possono scegliere la modalità personalizzata per creare la propria equalizzazione perfetta in base ai propri gusti, oppure alla situazione in cui ci si trova.

Ma la musica non è il solo punto forte di queste cuffie: grazie ai quattro microfoni con cancellazione del rumore con intelligenza artificiale, anche le chiamate possono essere eseguite senza alcun tipo di problema. Durante le nostre prove, infatti, abbiamo evidenziato come la voce venga trasmessa al nostro interlocutore in modo cristallino, privo di qualsivoglia interferenza data dal rumore di sottofondo. Tutto questo anche grazie alla connessione Bluetooth 5.3 con supporto alla multi-connessione, che assicura un segnale sempre stabile.

Per quanto riguarda l’autonomia, invece, ci si può godere in tranquillità la propria musica preferita per tutto il giorno: gli auricolari infatti sono dotati di batterie da 65 mAh che garantiscono fino a 12 ore di riproduzione musicale senza interruzione, mentre la base di ricarica da 720 mAh assicura un’autonomia complessiva di ben 48 ore. Se ci si ritrova con le batterie scariche, però, non ci sono problemi: la ricarica rapida assicura ben 1 ora di riproduzione con appena 5 minuti di ricarica.

Recensione OpenRock X: prezzo e considerazioni

OpenRock X sono tra le prime cuffie ad offrire una qualità così elevata del suono anche senza il classico design in-ear o semi in-ear, fornendo a sportivi e a chi non ama avere le orecchie tappata un’esperienza d’ascolto musicale davvero eccellente. Ovviamente, in questo caso, il prezzo non può essere troppo basso, ma vi stupirà sapere che il listino di OpenRock non vi farà piangere il vostro portafoglio.

Le OpenRock X, infatti, vengono proposte al prezzo di 158.95€, di poco sotto il prezzo delle top di gamma dei migliori brand in circolazione che però producono unicamente cuffie in-ear o semi in-ear. Un costo che, considerate tutte le funzionalità e la qualità eccellente della riproduzione musicale, non ci sembra neanche così alto per un dispositivo del genere. Se siete amanti dello sport e non volete che vi cadano le cuffie ad ogni esercizio, non abbiate dubbi: queste sono le cuffie perfette per voi.

