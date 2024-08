Snapdragon 8 Gen 4 su GeekBench: i punteggi salgono, ma non così tanto

Non c’è da meravigliarsi se attorno alle capacità di ogni System-on-a-Chip in arrivo, Snapdragon 8 Gen 4 in primis, aleggino dubbi e incertezze. I chipmaker che realizzano i propri semiconduttori li concettualizzano, poi li producono fisicamente e li iniziano a testare per capire quale sarà la versione definitiva. Di conseguenza, col passare dei mesi spuntano benchmark come quello di GeekBench che possono dare idee sbagliate, sia in positivo che in negativo.

I benchmark su GeekBench mostrano di cosa sarebbe capace il futuro Snapdragon 8 Gen 4

Chi ha seguito i risvolti attorno allo Snapdragon 8 Gen 4 sa bene che in rete sono trapelati test sintetici prima estremamente positivi e poi decisamente più negativi. Circoscrivendo il discorso al solo GeekBench, i test ci hanno parlato di un SoC Qualcomm capace di raggiungere 2.776/11.739 punti in single/multi-core; considerando una media di 2.200/7.300 dello Snapdragon 8 Gen 3, sarebbe un balzo in avanti del +22% in single-core e ben del +47% in multi-core.

C’è poi stato un benchmark, sempre GeekBench, addirittura sotto il modello attuale con 1.606/5.061 punti, ma è decisamente irrealistico che un nuovo SoC sia peggiore e così tanto del predecessore. In questo scenario si aggiunge adesso un nuovo test il cui punteggio si attesta sui 2.884/8.840 punti, un aumento del +27/+20%. L’ipotesi più plausibile è che un quasi +50% in multi-core sia meno realistico di un più modesto ma plausibile balzo generazionale del +20/30%, e che i test precedenti siano stati eseguiti su versioni prototipali dello Snapdragon 8 Gen 4 con frequenze più alte/basse di quelle definitive.

Il boost ci sarebbe, comunque, perché nell’ultimo test trapelato vediamo una CPU che passerebbe da 1 core a 3,3 GHz ad addirittura 2 core a 4,09 GHz abbinati a 6 core a 2,78 GHz; se confermata sarebbe una struttura inedita, perché finora Qualcomm ci ha abituati a microchip con 1 solo core ad alte prestazioni e 7 core divisi fra Cortex-A7xx e Cortex-A5xx. D’altronde, a bordo dello Snapdragon 8 Gen 4 sappiamo che ci sarà la nuovissima CPU proprietaria Oryon priva di core ARM.

