Recensione friggitrice ad aria COSORI Dual Blaze TwinFry: 10 litri, 4 resistenze e 2 vani (che si possono unire)

Quando si parla di friggitrici ad aria COSORI è tra i migliori brand del mercato, poco ma sicuro. Lo abbiamo visto con la Turbo Blaze (qui la recensione), lo abbiamo visto con la Dual Blaze e la Dual Zone (qui le videorecensioni), dei modelli prodotti con materiali di altissima qualità, dotati di tutta una serie di tecnologie avanzate per il miglioramento della cottura e, anche se più costose della media, con un buon rapporto qualità prezzo.

Tutte caratteristiche che ritroviamo nella COSORI Dual Blaze TwinFry, un’enorme friggitrice ad aria da 10L che dispone di ben 4 resistenze (due superiori e due inferiori) e che arriva con un particolare cestello che si divide in due (con cotture del tutto indipendenti) oppure che si può utilizzare in tutti i suoi 10 litri eliminando un divisore centrale.

Insomma, è un prodotto perfetto per le famiglie numerose e per chi (come me) con la friggitrice ad aria ormai ci cucina qualsiasi cosa e, come ogni prodotto COSORI, è davvero curato in ogni minimo particolare.

Recensione COSORI Dual Blaze TwinFry: la friggitrice ad aria più grande e potente

Videorecensione COSORI TwinFry

Unboxing

La confezione della COSORI Dual Blaze TwinFry è grande, ed il suo peso supera i 12 Kg. E questo peso non solo è dovuto (in gran parte) alla friggitrice, ma anche ai numerosi accessori che la accompagnano. All’interno, oltre al corpo principale, troverete due piastre antiaderenti da applicare sul fondo dei cestelli, la lastra separatrice rimovibile, una pinza da cucina ed un piccolo ricettario nel quale il brand ha inserito una serie di ricette con cui sfruttare tutte le caratteristiche di questo modello.

Design e materiali

La prima cosa da tenere in mente prima di acquistare la COSORI Dual Blaze TwinFry è il suo ingombro perché, sì, è davvero una friggitrice ad aria grande. Misura 51,7 x 33,3 x 31,2 cm ed ognuno dei due cestelli è grande 37,8 x 21,7 x 12,4 cm. Del resto, è una friggitrice ad aria da 10 litri ed è naturale che abbia un ingombro del genere.

Anche questo modello ha un rivestimento opaco, il che riduce molto il rischio che si unga e si sporchi nel tempo, e l’unica zona protetta con uno strato lucido è quello superiore, dove sono stati posizionati i controlli soft touch per gestire la cottura, che è leggermente inclinata in modo da rendere il prodotto più elegante ma che, sì, tende a sporcarsi perlopiù con le impronte digitali.

La struttura è molto solida, i materiali sono raffinati ed anche se non è piccola, va detto che comunque la capienza di 10 litri è ben ottimizzata rispetto alle sue dimensioni esterne: insomma è un prodotto di qualità, e si vede subito.

Il cestello si chiama GrandZone ed è composto da due sezioni simmetriche, che possono essere divise da una piastra separatrice rimovibile: in sostanza, qualora si utilizzasse la divisione si avrebbero due cestelli da 5 litri, qualora invece non la si utilizzasse si avrebbe un unico grande cestello da 10 litri. Ottima la maniglia centrale, che è stata posizionata sulla fascia superiore del cestello e che è orizzontale in modo da ottimizzarne l’apertura e la chiusura.

In questo modello però, il cestello non ha il vetro frontale, una “mancanza” che potrebbe far storcere il naso a qualcuno ma che a me non dispiace: in questo modo, quando si laverà in lavastoviglie, non si avrà il problema delle macchie d’acqua che puntualmente si formano quando si va ad asciugare.

Caratteristiche tecniche

Come potrete ben immaginare, COSORI Dual Blaze TwinFry è una friggitrice ad aria molto potente. Al suo interno integra ben 4 resistori che sono accompagnati da due ventole molto potenti, il che vi permetterà di cuocere in maniera molto uniforme praticamente qualsiasi tipo di cibo e di farlo in molto meno tempo rispetto a quello che impiegherebbe un forno di tipo convenzionale.

COSORI Dual Blaze TwinFry è in grado di lavorare in un range di temepratura che varia tra i 35° ed i 240° e si può impostare con durate di cottura che variano tra 1 minuto e addirittura 48 ore, il che vuol dire che vi permetterà anche di cucinare – ad esempio – a bassa temperatura.

Ma, ovviamente, tutta questa potenza ha un compromesso: COSORI Dual Blaze TwinFry ha una potenza nominale di 2800w che, ricordiamolo, è un valore che viene assorbito solo quando si decide di utilizzare le temperature massime e la modalità GrandZone, ma che è comunque considerevole soprattutto perché in genere i contatori domestici sono da 3 Kw.

La zona superiore è dedicata al display e ai tasti di controllo, con i quali si potrà gestire temperatura e tempo di cottura, scegliere le modalità, ed attivare la funzione Sync che permette di sincronizzare tutte le impostazioni tra i due cestelli: la friggitrice regolerà automaticamente il tempo l’avvio del cestello con il tempo di cottura inferiore, in modo che entrambi i cestelli si spengano contemporaneamente.

App

COSORI Dual Blaze TwinFry integra un modulo WiFi, con il quale si potrà connettere alla rete e potrà essere gestita da un’applicazione per smartphone chiamata VeSync. Si tratta di un’app realizzata molto bene, ben organizzata, che ha lo scopo primo di fungere da ricettario ed integra una parte dedicata al controllo remoto con cui si potrà selezionare temperatura, tempo di cottura, modalità, l’attivazione di un solo cestello oppure due, ed anche la modalità GrandZone.

Insomma, è un’app che sicuramente potrà essere comoda a tante persone, soprattutto per poter impostare con un solo tap tempi, modalità e temperature in base alle circa 70 ricette che integra.

Come cucina

Così come la Turbo Blaze, anche la COSORI Dual Blaze TwinFry non arriva con i programmi di cottura pre-impostati. In questo modo l’utente potrà decidere liberamente il tempo di cottura e le temperature, senza fare affidamento a delle pre-impostazioni che, alla fine, non ci beccano mai.

Ci sono però 6 modalità di cottura che variano tra la classica cottura da “friggitrice ad aria”, all’arrosto, il grill, la cottura da forno etc. A seconda del programma, la friggitrice imposterà la velocità della ventola e suggerirà sia il tempo di cottura che la temperatura e tramite il tasto Match, presente sul pannello di controllo, si potrà impostare in entrambi i cestelli con le medesime impostazioni.

Non c’è il pre-riscaldamento, ed è una cosa più che plausibile visto che grazie alla sua grande potenza raggiunge temperature altissime in pochissimo tempo, ed il sistema di ventilazione è davvero ottimo: anche questo modello ha lo sfiato dell’aria calda che è stato realizzato in modo da deviare l’aria calda verso i lati e verso l’alto, in modo da poter permettere di posizionarla anche ravvicinata al muro.

Ecco le 6 modalità della COSORI Dual Blaze TwinFry:

Air Fry : temperatura a 205°C, da 1 minuto a 1 ora di cottura;

: temperatura a 205°C, da 1 minuto a 1 ora di cottura; Roast : temperatura a 205°C, da 1 minuto a 4 ore di cottura;

: temperatura a 205°C, da 1 minuto a 4 ore di cottura; Bake : temperatura a 205°C, da 1 minuto a 4 ore di cottura;

: temperatura a 205°C, da 1 minuto a 4 ore di cottura; Grill : temperatura a 240°C, da 1 a 30 minuti di cottura;

: temperatura a 240°C, da 1 a 30 minuti di cottura; Reheat : temperatura a 205°C, da 1 a 60 minuti;

: temperatura a 205°C, da 1 a 60 minuti; Dry: temperatura a 95°C, da 1 a 48 ore.

Ad ogni modo, nel corso dei nostri test COSORI TwinFry ci ha regalato un’esperienza d’uso davvero eccezionale ed anche se la capienza del suo cestello è molto generosa, i suoi 240° di temperatura massima ci ha permesso anche di cuocere quantità abbondanti di cibo, senza allungare troppo i tempi di cottura.

Come già detto, poi, c’è anche la modalità “forno” che, grazie alle dimensioni del cestello rende la COSORI Dual Blaze TwinFry una valida alternativa al forno convenzionale, da utilizzare senza alcuna limitazione quando si ha la necessità di cuocere quantità di cibo non troppo abbondanti e si vuole risparmiare energia elettrica.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo della COSORI Dual Blaze TwinFry è di 269,00 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, potrete acquistarla con uno sconto di 40 euro grazie ad un coupon da attivare direttamente nella pagina del prodotto. E sì, è un prodotto costoso ma, credetemi quando vi dico che si tratta di una friggitrice ad aria davvero eccezionale. È prima della classe praticamente in tutto: prestazioni, qualità costruttiva, semplicità d’utilizzo.

Certo, è un modello molto grande che si rivolge alle persone che hanno determinate esigenze o che hanno una grande famiglia, ma i suoi 10 litri di capienza, i 4 resistori e i 2 cestelli la rendono senza dubbio una delle migliori friggitrici ad aria del mercato.





