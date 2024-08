Google Maps funziona anche offline su Wear OS grazie al nuovo aggiornamento

Annunciata come una delle grandi novità di Pixel Watch 3, su Google Maps per Wear OS è finalmente arrivato il supporto per la consultazione delle mappe offline grazie ad un nuovo aggiornamento. Gli utenti con gli smartwatch di Google e quelli che utilizzano Wear OS come sistema operativo, a partire da oggi potranno ottenere indicazioni sulla navigazione direttamente al polso anche in assenza di una connessione ad internet, dopo aver scaricato la mappa di cui si ha bisogno.

Consulta le mappe offline direttamente dal polso con Google Maps e Wear OS

Crediti: 9to5Google

L’aggiornamento 11.140.0701.W di Google Maps for Wear OS è disponibile da oggi e permette di usufruire della navigazione offline con il download in locale delle mappe, che vengono scaricate automaticamente dopo essere state selezionate dall’app per smartphone Android. Le mappe, quindi, verranno sincronizzate tra i due dispositivi consentendo di ottenere indicazioni sulla navigazione anche in assenza di una connessione ad internet stabile.

Quando viene utilizzata una mappa offline, Google Maps mostrerà prontamente l’icona della nuvola cloud sbarrata, per indicare l’assenza di connessione e l’utilizzo di una versione della mappa sincronizzata tramite le versioni offline presenti sul proprio smartphone. Se non vedete ancora l’aggiornamento disponibile, potete provare a forzarlo effettua l’iscrizione alla beta pubblica di Google Maps.

