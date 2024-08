Recensione AGM PAD P2 Active: il tablet rugged con custodia rimovibile, 4G e Android 14

Negli ultimi anni, i dispositivi rugged hanno rivoluzionato l’esperienza lavorativa di molti professionisti, consentendo loro di utilizzare tecnologie avanzate senza doversi preoccupare di danni accidentali ai propri dispositivi elettronici. Tra questi dispositivi robusti spiccano anche i tablet, e AGM PAD P2 Active rappresenta un esempio eccellente di come questi strumenti stiano diventando sempre più sofisticati. Scoprite nella nostra recensione tutte le caratteristiche che rendono questo tablet una scelta ideale per chi ha bisogno di affidabilità e resistenza in ambienti difficili, ma anche di un dispositivo che possa star bene tra le mani di bambini piuttosto vivaci.

Recensione AGM PAD P2 Active

Design e display

AGM PAD P2 Active è un tablet con display da 10.95″, risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel), 90 Hz di refresh rate e una luminosità massima di 480 nits. Il design è rugged, grazie ad una robusta custodia che può anche essere rimossa, quindi è in grado di resistere facilmente a qualsiasi tipo di urto o caduta. I bordi in silicone, infatti, permettono di assorbire al meglio i colpi, mentro lo spesso strato di plastica TPU e silicone di cui è composta tutta la custodia evitano qualsasi tipo di danneggiamento al tablet. Tutte le porte e gli ingressi sono coperti da tappi in silicone, in modo che polvere e acqua non possano danneggiarli o usurarli, mentre sul retro è installato un pratico ring girevole che permette di mantenere il tablet nella posizione “stand“, oppure di maneggiarlo con più facilità funzionando coma una vera e propria maniglia.

La custodia copre con del morbido silicone anche i tasti di accensione e del volume, che forse risultano leggermente scomodi da premere quando si presta poca attenzione con un utilizzo più casuale, ma permettono di eliminare l’usura dovuta alla polvere, nonché proteggerli da eventuali graffi e scheggiature. Le due fotocamere sono posizionate in un alloggiamento molto spesso, in modo che non possano in alcun modo toccare la superfice su cui viene appoggiato il tablet: questo permette quindi di evitare graffi ed eventuali rotture delle lenti che potrebbero compromettere la buona riuscita delle foto.

Con la custodia rugged, il tablet è sicuramente più pesante (circa 1 Kg), ma guadagna un’ottimo grip e maneggevolezza, perfetto per chi deve utilizzare il dispositivo con i guanti da lavoro, oppure per chi ha bisogno di un tablet che il proprio bambino non possa distruggere in poche ore. In confezione è incluso anche un cordino per agganciare il tablet al braccio, che può essere collegato ad uno dei tre angoli su cui sono predisposti gli agganci in plastica. La custodia è ben sigillata per evitare l’entrata di polvere ed acqua, ma è possibile rimuoverla in pochi minuti seguendo le istruzioni incluse nel libretto che troverete già in confezione.

Il tablet, in qualità di dispositivo rugged, è dotato delle certificazioni: MIL-STD-810H, IP68 e IP69K.

Hardware e prestazioni

Sotto la resistente socca di AGM PAD P2 Active batte il cuore di un chipset MediaTek Helio G99, affiancato da 8 GB di RAM (+ 8 GB di RAM virtuale) ed uno spazio di archiviazione da 256 GB. Le prestazioni, quindi, sono davvero di buon livello: durante la nostra prova, infatti, abbiamo potuto evidenziare come l’apertura e la gestione delle app sia sempre immeditata e scattante, anche quando sono aperte in multitasking diverse applicazioni. Anche il gaming non è proibitivo: come potete vedere nei benchmark eseguiti, il chipset gestisce in modo dignitoso anche la grafica 3D, in modo da concedere l’esecuzione di giochi che richiedono anche qualche risorsa in più.

Il tablet, inoltre, supporta il DRM Widevine L1, quindi è possibile vedere tutti i contenuti in streaming servizi come Netflix, Prime Video e Disney+ in HD, senza doversi preoccupare quindi non avere un’esperienza di visione qualitativamente sufficiente. La visione dei contenuti, infatti, complice anche il grande schermo da 10.95″ è davvero soddisfacente, con un audio molto potente che ben accompagna il video sempre fluido. Per quanto riguarda la connettività, inoltre, abbiamo a disposizione Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz), Bluetooth 5.2 e rete cellulare 4G LTE con Dual SIM.

Il sistema operativo utilizzato dal tablet è Android 14 completamente in lingua italiana, aggiornato alle patch di sicurezza di giugno 2024. L’esperienza d’uso è molto simile a quella stock, con il bloatware che è praticamente assente e tutte le applicazioni di Google pre-installate. L’interfaccia è molto semplice da navigare, con una barra inferiore che mette sempre in evidenza le proprie applicaizioni preferite, con la possibilità di accedere al drawer con un singolo tocco in qualsiasi app ci si trovi al momento. Il sistema operativo risulta scattante e sempre molto responsivo, con la presenza delle patch così aggiornate che fa anche ben sperare per il futuro.

Fotocamera

Nonostante il comparto fotografico non sia un elemento predominante sui tablet (e ancor meno sui dispositivi rugged), questo AGM PAD P2 Active mette a disposizione una fotocamera posteriore principale Samsung JN16P da 50 MP con auto-focus, che scatta delle ottime fotografie quando l’illuminazione è ottimale. Come potete vedere anche nei sample, infatti, l’immagine tende ad essere troppo “rumorosa” con una importante perdita di dettagli non appena l’illuminazione inizia a calare. Se siete puristi della fotografia, l’app Fotocamera mette a disposizione anche una modalità manuale “PRO” per regolare a puntino lo scatto, con il supporto anche per l’HDR e gli scatti in notturna.

Meno soddisfacente, invece, la fotocamera frontale con sensore Samsung 4H74P da 8 MP, che fatica a produrre dei buoni selfie anche in condizioni di luce ottimale. Questa fotocamera, tuttavia, può essere utilizzata senza problemi per videochiamate e conferenze di lavoro. Volendo ribadire un concetto molto semplice, la fotografia non è (e non dovrebbe mai) essere il punto di forza di un tablet, che è sicuramente molto più versatile in altri campi.

Batteria e autonomia

La batteria da 8.000 mAh equipaggiata su AGM PAD P2 Active è sicuramente uno dei punti di forza di questo tablet: arrivare fino a sera con un utilizzo anche intensivo non è affatto proibitivo, anzi potrebbe essere quasi definita “normale amministrazione“. Con un singola carica, infatti, è possibile arrivare ad ottenere anche 24 ore di utilizzo, e con una gestione più parsimoniosa delle risorse si ottengono anche fino a 2 giorni di operatività senza problemi. Quando si rimane senza batteria, però, ci pensa il caricatore USB-C da 20W incluso in confezione a salvare la situazione: seppur non sia la velocità più alta mai vista, è sufficiente a ricaricare velocemente il tablet ripristinando l’autonomia in circa 2 ore.

Con una batteria così si sente forse la mancanza della ricarica inversa: i tablet rugged, infatti, sono soliti offrire questa funzionalità proprio grazie ad una batteria di capienza di gran lunga superiore a quella degli smartphone, ma AGM in questo caso ha deciso di lasciar sfruttare gli 8.000 mAh soltanto al suo tablet.

Recensione AGM PAD P2 Active: prezzo e considerazioni

AGM PAD P2 Active è un tablet versatile, che può essere sfruttato come un classico dispositivo oppure in versione rugged grazie alla custodia rimovibile. Avere la possibilità di non doversi preoccupare di urti e cadute rende questo dispositivo perfetto per chi lavora sui cantieri o in zone dove il pericolo è sempre dietro l’angolo, ma il tablet di AGM è perfetto anche per quei genitori che vogliono regalare ai figli più piccoli un dispositivo che non finisca in mille pezzi dopo un paio di ore.

Il prezzo proposto da AGM per il modello PAD P2 Active è di 369€ che, viste le prestazioni del dispositivo, sembrano essere più che giustificati. Se siete alla ricerca di un tablet che possa affrontare davvero qualsiasi pericolo, allora non abbiate ulteriori dubbi: AGM PAD P2 Active è proprio quello che fa al caso vostro!

