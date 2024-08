OpenAI sigla un importante accordo con Condé Nast: SearchGPT avrà il meglio dell’informazione

OpenAI ha annunciato in queste ore di aver siglato una nuova partnership con Condé Nast, uno degli editori più importanti al mondo, per quanto riguarda le fonti che verranno mostrate nei risultati di ricerca del nuovo motore di SearchGPT. Con questo accordo, infatti, il nuovo rivale di Google con intelligenza artificiale potrà attingere “liberamente” alle pubblicazioni dell’editore, mostrando agli utenti informazioni dettagliate e di alta qualità.

OpenAI prepara le migliori fonti per la ricerca di SearchGPT

Crediti: OpenAI

Grazie a questa nuova partnership tra OpenAI e Condé Nast, il nuovo motore di ricerca SearchGPT potrà mostrare agli utenti risultati provenienti da pubblicazioni di fama mondiale come Vogue, The New Yorker, Condé Nast Traveler, GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Wired, Bon Appétit e tanti altri ancora. L’accordo si estende anche a ChatGPT, ma per il momento non è chiaro che gli sviluppatori potranno anche addestrare l’intelligenza artificiale con i contenuti delle pubblicazioni dell’editore.

“Ci impegniamo a collaborare con Condé Nast e altri editori di notizie per garantire che, mentre l’intelligenza artificiale svolge un ruolo più importante nella scoperta e nella diffusione delle notizie, mantenga accuratezza, integrità e rispetto per la qualità dei reportage” ha annunciato Brad Lightcap, direttore operativo di OpenAI.

Condé Nast, quindi, si aggiunge alla lista degli editori con cui OpenAI ha siglato una partnership per la sua intelligenza artificiale, tra cui troviamo anche Associated Press, Axel Springer, The Atlantic, Dotdash Meredith, Financial Times, LeMonde, NewsCorp, Prisa Media, TIME, Vox Media e diverse altre pubblicazioni.

