xAI lancia Grok-2 e Grok-2 mini: disponibili da oggi su Twitter/X

xAI ha annunciato oggi il lancio ufficiale di Grok-2 e Grok-2 mini, due nuovi modelli di intelligenza artificiale che andranno ad alimentare il chatbot di Twitter/X. L’AI creata dalla startup di Elon Musk, grazie a questa nuova versione, potrà finalmente sfruttare anche la generazione delle immagini, con gli utenti del popolare social network che potranno rivolgersi direttamente a Grok per le loro creazioni, senza più utilizzare servizi di terze parti.

Grok-2 porta la generazione delle immagini con AI anche su Twitter/X

Grok-2 è un assistente AI all’avanguardia, dotato di capacità avanzate nella comprensione sia del testo che delle immagini, mentre Grok-2 mini è un modello più piccolo ma ugualmente potente, che offre equilibrio tra velocità e qualità delle risposte. Rispetto al suo predecessore, Grok-2 è più intuitivo, flessibile e versatile in una vasta gamma di compiti, che si tratti di cercare risposte, collaborare nella scrittura o risolvere problemi di programmazione. La funzionalità che verrà sicuramente più apprezzata per questi due modelli, tuttavia, è la possibilità di generare immagini direttamente da Twitter/X.

Secondo i benchmark condivisi da xAI, Grok-2 è in grado di fornire performance superiore a quelle di GPT-4 Turbo di OpenAI e Claude 3.5 Sonnet di Anthropic, almeno per quanto riguarda la classifica della chatbot arena LMSYS. Questi due nuovi modelli sono disponibili da oggi per tutti gli X Premium e Premium+, che potranno accedere a Grok dopo aver aggiornato l’app mobile all’ultime versione disponibile per veder comparire la nuova icona all’interno della sidebar.

