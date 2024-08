Google Gemini arriva anche nell’app di Gmail: aiuta nella ricerca e nella scrittura

In occasione dell’evento I/O 2024 tenutosi le scorse settimane, Google ha annunciato che l’intelligenza artificiale di Gemini sarebbe arrivata anche all’interno delle app mobile per aiutare gli utenti a svolgere azioni complesse in modo decisamente più semplice. L’AI, per compiere il primo passo, arriverà nell’app mobile di Gmail e grazie ad un primo filmato oggi possiamo vedere (per sommi capi) come funzionerà Gemini e come potrà interagire con le mail ricevute.

Gemini è sempre più onnipresente: eccolo in azione nell’app mobile di Gmail

Gli esperti di AndroidAuthority hanno scoperto nella versione 2024.05.19.635289964 di Gmail per Android un nuovo pulsante Gemini che permette di abilitare l’intelligenza artificiale per interagire con le email. Una volta abilitata l’AI, infatti, si potrà chiedere al chatbot di creare dei riassunti, scrivere delle bozze oppure ottenere informazioni su come eseguire determinate azione (come per esempio creare un’etichetta).

Al momento la funzione, per essere abilitata, richiede un intervento manuale sul codice, e non sembra ancora essere pronta per il grande pubblico. Non è da escludere, infatti, che Google voglia proporre Gemini in Gmail prima in versione beta limitata a determinati paesi e solo in seguito proseguire con un rollout globale. Prima di poter utilizzare correttamente l’AI con le nostre email, quindi, potrebbero volerci ancora diversi mesi.

Aggiornamento 06/08: l’AI aiuta a cercare e a rispondere alle mail

Crediti: Android Police

Con gli ultimi aggiornamenti dell’app Gmail per Android, alcuni utenti stanno iniziando a vedere l’integrazione di Gemini anche senza abbonamento One o Workspace. Questa nuova integrazione dell’intelligenza artificiale può essere abilitata tramite il pulsante a forma di stella in alto a destra dell’app e consente di utilizzare l’intelligenza artificiale per cercare le mail, creare dei riassunti, elaborare delle bozze ed inviare risposte rapide.

Al momento Gemini in Gmail sembra essere ancora in fase di rollout e non è richiesto un vero e proprio aggiornamento dell’app dato che l’abilitazione dell’AI avviene lato server. Sarà quindi compito di Google attivare il servizio gradualmente per tutti, senza che gli utenti debbano fare nulla.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le