Non c’è tregua per Google: Pixel 9 Pro Fold paparazzato dal vivo

Aggiornamento 05/08: in queste ore è trapelata in rete una prima foto dal vivo del nuovo pieghevole di Google, Pixel 9 Pro Fold. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Con ancora due settimane a separarci dall’evento di presentazione della nuova serie Pixel 9 di Google, sembra proprio che per la compagnia statunitense i leak non finiscano davvero mai. Alle tantissime informazioni già trapelate in rete sugli smartphone di nuova generazione, oggi si aggiungono anche le possibili immagini render del nuovo Pixel 9 Pro Fold, nelle due colorazioni con cui arriverà sul mercato.

Google Pixel 9 Pro Fold nelle colorazioni Obsidian e Porcelain: ecco le immagini

Crediti: 91mobiles, OnLeaks Crediti: 91mobiles, OnLeaks Crediti: 91mobiles, OnLeaks Crediti: 91mobiles, OnLeaks Crediti: 91mobiles, OnLeaks Crediti: 91mobiles, OnLeaks Crediti: 91mobiles, OnLeaks Crediti: 91mobiles, OnLeaks

Il celebre insider OnLeaks, in collaborazione con il portale 91mobiles, ha condiviso nelle ultime ore le immagini “ufficiose” del nuovo Google Pixel 9 Pro Fold, l’inedita seconda versione del pieghevole di Big G che debutterà con un nuovo nome in occasione della presentazione ufficiale degli smartphone della serie Pixel 9. Le nuove immagini render emerse in rete mostrano il dispositivo in tutti i suoi particolari, nelle colorazioni Obsidian e Porcelain, ovvero le due che dovrebbe arrivare sul mercato inizialmente.

Nelle ultime ore, inoltre, è emerse anche una prima foto dal vivo di Pixel 9 Pro Fold, questa volta con una cover protettiva che nasconde la scocca originale. Non dovrebbero esserci più dubbi su quelle che saranno le fattezze del nuovo pighevole di Google, ma come sempre vi invitiamo ad attendere informazioni ufficiali che saranno svelate davvero a breve.

Crediti: Android Authority

Nei giorni scorsi sono emersi online tantissimi dettagli suoi nuovi smartphone di Google, di cui ormai sembra conoscersi davvero tutto. L’attesa per il 13 agosto, quindi, sembrerebbe ormai essere relativa soltanto alla disponibilità dei nuovi smartphone, con gli utenti che dovrebbero finalmente poter mettere le mani sui dispositivi proprio in quelle settimane.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le