Google TV Streamer sta arrivando: trapelano in rete prezzo e data di lancio

Aggiornamento 05/08: un celebre leaker ha condiviso nuove informazioni su Google TV Streamer, l’evoluzione di Chromecast, che adesso ha un possibile prezzo e data di uscita. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

L’evento Google si avvicina sempre più e con il passare dei giorni diventa sempre più probabile l’ipotesi che i nuovi smartphone della serie Pixel 9 saranno affiancati da diverse sorprese. Una di queste, per esempio, potrebbe essere un nuovo set-top-box dedicato alla TV, il primo di questo genere per Google, che potrebbe rappresentare una vera e propria evoluzione della tv stick Chromecast.

Google TV Streamer sarà la naturale evoluzione di Chromecast?

Crediti: 9to5Google

Il celebre portale 9to5Google ha diffuso in queste ore le prime immagini di Google TV Streamer, un nuovo set-top-box (o volgarmente decoder) che trasforma le classiche TV in Smart TV, oppure porta Google TV su quei televisori che offrono un sistema operativo non proprio all’altezza delle ultime tecnologie. Capita spesso, infatti, che si debba ricorrere all’utilizzo di tv stick quando sulla propria smart TV non sono presenti tutte le app che di solito si utilizzano sul “piccolo” schermo.

Google TV Streamer potrebbe essere una naturale evoluzione di Chromecast: il design è quello di un piccolo box dalle curve morbide, con una leggere inclinazione verso il basso ed uno stile che ricorda vagamente quello del dock di Pixel Tablet. Il telecomando ripropone il D-PAD e i classici tasti per il controllo della TV, mentre le scorciatoie per Netflix e YouTube (per esempio) potrebbero essere richiamate tramite il nuovo pulsante Stella, con un probabile richiamo grafico all’AI.

Crediti: FCC, 9to5google Crediti: FCC, 9to5google

Grazie ad una nuova certificazione del FCC, invece, sono emersi nuovi dettagli su quelle che potrebbero essere le funzioni offerte da Google TV Streamer: in particolare, il nuovo dispositivo potrebbe essere dotato di ingresso Ethernet per una connessione più stabile e potente rispetto al Wi-Fi e di una radio Thread per controllare i dispositivi domotici compatibili con Matter.

Questo nuovo dispositivo potrebbe essere presentato proprio in occasione dell’evento che porterà sul mercato i nuovi Pixel 9 e che si terrà il 13 agosto. Stando alle informazioni pubblicate da billbil-kun su Dealabs, però, la presentazione ufficiale potrebbe essere anticipata di qualche giorno, probabilmente intorno al 6 agosto, mentre il nuovo dispositivo potrebbe arrivare sul mercato intorno al 24 agosto al prezzo di 119.99€ nella colorazione unica Porcelain.

