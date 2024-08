Questo smartwatch con display AMOLED da 2″ somiglia ad Apple Watch, ma costa solo 32€!

Gli smartwatch stanno seguendo sempre più lo stile dei classici orologi da polsi, proponendo dispositivi sempre più belli ed eleganti che non sia soltanto funzionali, ma anche piacevoli da indossare. Un esempio perfetto è quello di Apple Watch, ma se non volete spendere così tanto per un orologio intelligente, probabilmente potrà farvi gola l’offerta di oggi di Banggood: scoprite con noi ET585, uno smartwatch particolarmente stiloso e ricco di funzionalità che farà sorridere anche il vostro portafogli.

Smartwatch ET585: design stiloso, con microfono e speaker per rispondere anche alle telefonate!

Crediti: Banggood

ET585 è uno smartwatch con display AMOLED da 2.04″ con risoluzione 448p (368 x 448 pixel) in grado di monitorare i parametri vitali grazie ai sensori PPG e ECG, che tengono traccia del battito cardiaco, della pressione sanguigna e dell’ossigeno nel sangue, oltre che monitorare in modo accurato il sonno. Il dispositivo è compatibile sia con Android (versioni 5.0 o superiori) che con iOS (versioni 10.0 o superiori) grazie all’app Hband in lingua italiana e alla connessione Bluetooth 5.3 BLE. Questo smartwatch è in grado anche di tener traccia dell’attività sportiva e non teme ne sudore ne pioggia grazie alla certificazione IP68.

La cassa è realizzata il lega di metallo, mentre il cinturino è intercambiabile, potente scegliere tra quello in silicone, in nylon oppure in acciaio ecologico. Lo smartwatch è alimentato da una batteria da 530 mAh in grado di garantire un’autonomia fino a 10 giorni di utilizzo intenso, oppure fino a 30 giorni in standby, con ricarica magnetica che impiega circa 3 ore a ripristinare completamente la batteria. Una delle funzionalità più interessanti di questo smartphone, però, è l’integrazione di microfono e speaker che permettono di ricevere ed effettuare telefonate direttamente dal polso.

Lo smartwatch ET585 è disponibile oggi in offerta lancio al prezzo di 32.14€ su Banggood, con uno sconto del 61% sul prezzo di listino (82.66€). La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre store online.

