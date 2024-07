vivo Pad 3 ufficiale: è il primo tablet con Snapdragon 8s Gen 3

Le aziende cinesi sono solite presentare prima i modelli più avanzati e poi quelli base per smartphone e tablet, come nel caso del nuovo vivo Pad 3. Mesi fa venne lanciato ufficialmente vivo Pad 3 Pro, e soltanto adesso facciamo la conoscenza della sua variante più modesta, sia nelle specifiche che nei prezzi.

Lo Snapdragon 8s Gen 3 debutta per la prima volta su un tablet con vivo Pad 3

Le colorazioni sono Cold Star Gray, Spring Tide Blue e Thin Rain Purple, per un vivo Pad 3 con scocca in metallo che misura 266,43 x 192 x 6,57 mm per un peso di 589 grammi. Il pannello è di tipo LCD da 12,1″ 2.8K (2.800 x 1.968 pixel) in 7:5 con refresh rate a 144 Hz e luminosità fino a 600 nits, con cornici che davanti ospitano una fotocamera da 5 MP, che sale a 8 MP posteriormente, e supporto alla vivo Pencil 2s che si attacca e carica magneticamente sul frame laterale (c’è anche una tastiera dedicata).

Come anticipato, il SoC è lo Snapdragon 8s Gen 3, prodotto da Qualcomm e TSMC a 4 nm con CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520), GPU Adreno 735 e memorie da 8/12 GB di RAM LPDDR5X e 128/256/512 GB di ROM UFS 4.0 (3.1 per quella da 128 GB). Il reparto connettività include Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e una porta USB-C 3.2 Gen 1 che permette la ricarica rapida da 44W per la batteria da 10.000 mAh. Le restanti specifiche includono impianto di dissipazione da 27.500 mm², sei speaker Super Audio 5.0 con audio 3D, software Android 14 e OriginOS 4 e suite AI BlueLM.

vivo Pad 3 è disponibile in Cina al prezzo di partenza di 2.499 CNY (319€) per la variante da 8/128 GB, salendo a 2.799 CNY (358€) per quella da 8/256 GB, 3.099 CNY (396€) per quella da 12/256 GB e infine 3.399 CNY (434€) per quella da 12/512 GB.

