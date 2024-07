Huawei, altro che ban: pronto un Kirin dalla potenza raddoppiata

Non si può dire che il ban statunitense non abbia influito sulla divisione semiconduttori Kirin di Huawei, che è passata dal realizzare SoC piuttosto avanguardistici a limitarsi a produrne di meno avanzati rispetto a Qualcomm e MediaTek. Il limite più grosso riguarda TSMC, che nonostante sia un chipmaker taiwanese è impossibilitata dal fabbricare microchip per le aziende cinesi bannate, Huawei in primis. Tuttavia, le ultime voci di corridoio parlano di una CPU molto migliorata, capace di offrire performance maggiorate.

La CPU dei Kirin di Huawei sta per ricevere un bel boost delle prestazioni

The new Huawei Taishan's small cores has adopted a style similar to Apple's small cores, achieving extremely low power consumption while maintaining a single-core score of around 350 points in GeekBench 5. In contrast, the A510 on the 9000S only scores around 200 pts. pic.twitter.com/mWHBJl97Ky — jasonwill (@jasonwill101) June 27, 2024

La struttura dei System-on-a-Chip comprende vari elementi fra cui la CPU, e i chipmaker sono soliti rivolgersi ad ARM per avere le licenze necessarie per usare i suoi core. Nel caso di Huawei, i suoi ultimi Kirin hanno preso la strada dei core proprietari Taishan, inizialmente sviluppati per i processori in ambito server prodotti da Huawei e poi portati anche in ambito mobile.

Secondo l’insider Jasonwill101, l’azienda avrebbe creato nuovi core Taishan che, come quelli implementati da Apple nelle sue CPU, manterrebbe prestazioni elevate e consumi bassi. Volendo fare un confronto su GeekBench 5, i core Huawei otterrebbero 350 punti contro i 200 dei core Cortex-A510 presenti su Kirin 9000S e 9010 di Mate 60 e Pura 70, cioè prestazioni maggiori del +175%.

Non potendo più lavorare con TSMC, Huawei è riuscita nella non facile impresa di sostituirla con SMIC. Gli impianti del chipmaker cinese non sono allo stesso livello di quelli di TSMC, Samsung o Intel, essendo fermi ai 7 nm, ma è comunque un passo avanti nella volontà della Cina di slegarsi dalle tecnologie occidentali. E sostituire tutti i core ARM con quelli Taishan sarebbe una prova di forza non indifferente, al netto dei risultati sul campo che sono ancora tutti da vedere, magari con quel Kirin per PC che sarebbe pronto a sfidare Apple M3.

