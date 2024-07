Xiaomi Pad 6 e Redmi Pad Pro a prezzo super: si parte da soli 205€!

Due tablet iconici, potenti e in grado di regalare grandi soddisfazioni (specialmente se in combinazione con penna e tastiera): sono Xiaomi Pad 6 e Redmi Pad Pro, entrambi in offerta su AliExpress a prezzi assurdi. La spedizione dall’Europa (gratis) è d’obbligo, per il massimo risparmio e la massima celerità!

Tablet in promozione su AliExpress: Xiaomi Pad 6 e Redmi Pad Pro scendono di prezzo, con tanto di spedizione dall’Europa!

Xiaomi Pad 6 scende a soli 205€ nella versione da 8/128 GB: basta utilizzare il coupon “CDIT20” e c’è anche la spedizione gratis direttamente dall’Europa. Altro tablet, altra bomba: Redmi Pad Pro da 6/128 GB costa solo 218€ con il codice “CDIT20“, anche in questo caso con l’immancabile spedizione EU gratis! Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta; segnaliamo inoltre che si tratta di versioni Global.

Il tablet Xiaomi Pad 6 è una soluzione accessibile e potente, con uno schermo IPS da 11″ 2.8K a 144 Hz e lo Snapdragon 870 di Qualcomm. Il tutto è alimentato da 8.840 mAh di batteria, con il supporto alla ricarica rapida da 33W. Non mancano speaker stereo (quattro), il WiFi 6, una fotocamera da 13 MP ed una selfie camera da 8 MP. Redmi Pad Pro è l’ultimo modello della costola di Xiaomi: in questo caso lo schermo sale a 12,1″ 2.5K a 120 Hz, mentre il chipset a bordo è lo Snapdragon 7s Gen 2, alimentato da 10.000 mAh con ricarica da 33W. Anche qui abbiamo il WiFi 6 mentre le fotocamere sono entrambe da 8 MP. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

