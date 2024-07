Il nuovo Siri arriva in primavera? Apple Intelligence sarà completo solo con iOS 18.4

Con la presentazione ufficiale di iOS 18 al WWDC 2024, Apple ha già pre-annunciato che le nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale arriveranno soltanto in versione beta, ma per avere un quadro completo potremmo dover attendere addirittura la primavera 2025. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il nuovo Siri sarà tra le ultime funzioni ad approdare sul nuovo OS mobile.

Le nuove funzioni di iOS 18 non arriveranno subito: si dovrà aspettare la primavera 2025?

Crediti: Apple

Nella sua consueta newsletter, il celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha suggerito che la versione finale di iOS 18 in arrivo a settembre sarà priva di alcune delle nuove funzionalità annunciate in fase di presentazione, come per esempio il nuovo Siri. Per vedere in azione il nuovo design dell’assistente vocale potremmo addirittura dover aspettare la primavera 2025 e il rilascio di iOS 18.4.

Il nuovo Siri potrebbe far capolino sugli iPhone nel mese di gennaio, ma soltanto in una preliminare versione beta: il lancio di Apple Intelligence, però, previsto ancora per l’autunno potrebbe già includere nuove funzionalità nell’assistente vocale come l’integrazione con ChatGPT. Come sempre, si tratta solo di indiscrezioni e vi ricordiamo che Apple potrebbe cambiare piani in ogni momento, quindi è sempre meglio fare affidamento su informazioni ufficiali.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️