Epic accusa di nuovo Apple, ma Fortnite adesso è più vicino al ritorno

Aggiornamento 08/07: dopo l’ennesima polemica, Apple ha approvato con riserva il nuovo store mobile di Epic Games che riporterà finalmente Fortnite su iOS. Trovate tutti i dettagli all’interno dell’articolo.

Nonostante le nuove leggi europee abbiano aperto la strada ad Epic per il ritorno di Fortnite su iOS, sembra proprio che Apple non abbia minimamente intenzione di fare sconti agli sviluppatori statunitensi. La sfida tra i due colossi americani, infatti, si sta riproponendo in seguito ai rifiuti del team guidato da Tim Cook di approvare il nuovo store e il popolare videogioco realizzati dall’azienda di Tim Sweeney.

Epic contro Apple: la sfida infinita torna a riproporsi

Crediti: Epic Games

Stando a quanto dichiarato sui social network da Epic Games, Apple starebbe impedendo la corretta notarizzazione del nuovo store mobile citando alcuni problemi con il design e la posizione dei pulsanti nell’app. Di tutta risposta, Epic ha annunciato di essersi già rivolta all’Unione Europea poiché tali comportamenti sarebbero in violazione del DMA. Di seguito trovate le dichiarazioni complete.

“Apple ha rifiutato due volte la nostra richiesta di notarizzazione dell’Epic Games Store, sostenendo che il design e la posizione del pulsante “Installa” di Epic sono troppo simili al pulsante “Ottieni” di Apple e che la nostra etichetta “Acquisti in-app” è troppo simile a Etichetta “Acquisti in-app” dell’App Store.” ha dichiarato Epic in una serie di post su Twitter/X.

“Utilizziamo le stesse convenzioni di denominazione “Installa” e “Acquisti in-app” utilizzate negli app store più diffusi su più piattaforme e seguiamo convenzioni standard per i pulsanti nelle app iOS. Stiamo solo cercando di costruire uno store che gli utenti mobili possano comprendere facilmente e la divulgazione degli acquisti in-app è una best practice normativa seguita oggigiorno da tutti gli store“.

“Il rifiuto di Apple è arbitrario, ostruttivo e in violazione del DMA e abbiamo condiviso le nostre preoccupazioni con la Commissione Europea. Salvo ulteriori ostacoli da parte di Apple, rimaniamo pronti al lancio su Epic Games Store e Fortnite su iOS nell’UE nei prossimi due mesi” ha annunciato infine il celebre sviluppatore di videogiochi.

Aggiornamento 08/07: Apple approva lo store mobile di Epic Games

Crediti: Epic

Dopo l’ennesimo sfogo social del team di Epic, sembra che la situazione si sia finalmente sbloccata, con Apple che avrebbe approvato con riserva il processo di notarizzazione del nuovo store mobile che riporterà Fortnite su iOS.

“Apple ci ha informato che la notarizzazione di Epic Games Store precedentemente negata è stata finalmente accettata. A mezzo stampa, Apple ha dichiarato di avere approvato la notarizzazione dell’app EGS per iOS, ma continueranno richiedere un cambiamento dell’interfaccia utente in una versione futura. Epic contesterà questa decisione“.

