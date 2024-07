Realme 13 Pro+: questa versione trasparente è UNICA (e potremmo non vederla mai)

Il mese di luglio vedrà il debutto della nuova gamma Realme 13 Pro (composta dal modello standard e quello Pro+) e le indiscrezioni non accennano a diminuire. Questa volta spunta un video che mostra uno dei nuovi modelli in una veste tutta nuova, con una splendida cover trasparente che permette di intravedere parte dei componenti posizionati sotto di essa!

Realme 13 Pro+ arriverà anche con una scocca trasparente? Eccolo in un video hands on che accende le speranze

Crediti: Lim Reviews

Quella degli smartphone trasparenti è una fissa che circola fin dall’alba dei tempi e non riguarda solo la telefonia: come non farsi venire in mente il celebre Game Boy di Nintendo con la scocca trasparente (se siete tra i più grandicelli sicuramente lo ricorderete). Questa tipologia di design ha dei degni rappresentati nei top di gamma da gaming di Nubia: gli ultimi Red Magic 9S e 9S Pro sono disponibili anche in un’edizione con scocca semi-trasparente. Al momento Realme non ha ancora un design simile all’attivo e viene da chiedersi se le cose cambieranno con il prossimo Realme 13 Pro+.

Il mid-range è finito tra le mani di un recensione, in una versione tutta particolare. Secondo quanto rivelato dovrebbe trattarsi di un’unità di prova ma quello che colpisce è proprio lo stile. Il telefono presenta una cover trasparente ed è possibile osservare sia la nuova fotocamera HYPERIMAGE+ che i vari pannelli metallici di copertura presenti sotto di essa.

Crediti: Lim Reviews

Purtroppo trattandosi di un prototipo non è dato di sapere se Realme 13 Pro+ arriverà davvero in versione Transparent ma le possibilità sono poche: in passato è stata la stessa azienda a gettare l’amo pubblicando degli scatti di Realme 12 Pro+ trasparente, ma poi non è stata rilasciata alcuna versione speciale. Comunque la speranza è l’ultima a morire e teniamo le dita incrociate! Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un telefono con cover trasparente oppure questo genere di stile non vi si addice?

