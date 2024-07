Acquista DUE Motorola RAZR 50 al PREZZO DI UNO: super bomba di TIM!

A fine giugno Motorola ha presentato i suoi nuovi smartphone pieghevoli di ultima generazione e a distanza di pochissimo è già tempo di risparmiare. La promozione di TIM è davvero folle e ti permette di mettere le mani su due Motorola RAZR 50 5G al prezzo di uno: un’occasione imperdibile per passare ad un dispositivo pieghevole senza spendere una fortuna!

Motorola RAZR 50 5G, due pieghevoli al prezzo di uno con TIM: ecco come funziona la promozione

Crediti: Motorola

Come anticipato anche in apertura, la nuova iniziativa arriva da TIM tramite lo store ufficiale del gestore. Accedere alla promo è semplicissimo: basta collegarti a questa pagina e procedere con l’acquisto. L’unico limite è che si tratta di un’offerta accessibile solo tramite pagamento a rate con finanziamento su carta di credito: non è previsto alcun anticipo e il tutto è suddiviso in 30 rate mensili da 25€ ciascuna. In totale avrai speso solo 750€ anziché 1.500€: un vero affare, dato che stiamo parlando di due Motorola RAZR 50 5G al prezzo di uno (e anche scontato rispetto a quello di listino). L’iniziativa termina tra 2 giorni, salvo esaurimento scorte.

Il nuovo smartphone pieghevole targato Motorola è tra i più interessanti in circolazione: non solo arriva ad un prezzo contenuto ma è dotato di uno schermo p-OLED esterno più ampio (da 3,6″) con refresh rate a 90 Hz, utile per sfruttare il dispositivo anche da chiuso. Le altre specifiche comprendono uno schermo pieghevole OLED da 6,9″ a 120 Hz, un chipset Dimensity 7300X, 4.200 mAh di batteria con ricarica da 30W (e wireless da 15W), una fotocamera da 50 + 13 MP e l’AI di Google integrata (Gemini). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

