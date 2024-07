Xiaomi Watch S3 in sconto: lo smartwatch con HyperOS sfiora i 100€

Un indossabile stiloso, elegante e dal prezzo contenuto: Xiaomi Watch S3 (in versione cinese) debutta su Banggood ed è subito in promozione. Grazie al codice sconto dedicato il prezzo sfiora i 100€, un’occasione ghiotta per mettere le mani su uno degli smartwatch più apprezzati della casa di Lei Jun!

Codice sconto Xiaomi Watch S3 (versione cinese): lo smartwatch top del brand scende ad un prezzo super

Crediti: Xiaomi

Il prezzo di Xiaomi Watch S3 (si tratta della versione cinese) scende a 104€ su Banggood: basta utilizzare il codice sconto “BGRJU6RMW3” ed il gioco è fatto. Anche se abbiamo a che fare con il modello China, il dispositivo non perdere il suo fascino: il software a bordo è HyperOS, il sistema proprietario pensato e realizzato da Xiaomi, per un’esperienza sempre fluida e performante. L’orologio monta uno schermo AMOLED da 1,43″ e presenta una ghiera intercambiabile (in modo da cambiare stile liberamente).

Crediti: Xiaomi

Supporta le chiamate Bluetooth ed è dotato di oltre 150 modalità sportive, con la massima precisione nella localizzazione grazie alla tecnologia GPS Dual Band; la batteria ha una durata fino a 15 giorni e non manca la resistenza all’acqua fino a 5 ATM (per la massima sicurezza durante il nuoto). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

