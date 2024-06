Samsung, fine supporto ai vecchi smartwatch: ecco per quali modelli

È la fine di un’era: era il 2021 quando Samsung dava l’addio al suo sistema operativo Tizen in favore di Wear OS per i suoi smartwatch. Un percorso che iniziò nel 2018 con il primissimo Samsung Galaxy Watch e che per 3 anni raccolse diversi consensi, grazie a un sistema operativo proprietario che è stato però messa da parte e sostituito con quello targato Google. A distanza di tempo, l’azienda sud-coreana ha deciso di staccare la spina e annunciare la fine del supporto: ecco quali saranno i modelli di smartwatch coinvolti.

Samsung annuncia la fine del supporto agli smartwatch Galaxy Watch con Tizen

Come segnalato su Reddit, il team software Samsung ha dato l’annuncio relativo all’interruzione del supporto ai suoi vecchi smartwatch basati su Tizen. A partire dal 30 settembre 2024, verranno bloccati gli acquisti dal Galaxy Store, che siano questi app, quadranti o altro, mentre dal 31 maggio 2025 questo stop verrà esteso anche ai contenuti gratuiti; infine dal 30 settembre 2025 verranno bloccati i nuovi download dalla sezione “Le mie app“ dell’app store Samsung.

Come anticipato, lo stop del supporto riguarderà tutti gli smartwatch Samsung basati su sistema operativo Tizen, ovvero i seguenti modelli:

Samsung Galaxy Watch, Watch 3, Watch, Watch Active, Watch Active 2

Samsung Gear S3 Classic, S3 Frontier, S2, S2 Classic, S, Sport, Live, 2, 2 Neo, 1

