L’incisore laser Mecpow X3 Pro è perfetto per iniziare: ora in sconto a soli 199€

La settimana sta per volgere al termine e non poteva mancare un’occasione per risparmiare e rendere ancora più dolce l’arrivo del fine settimana. Se sei appassionato di fai da te o stai pensando di cimentarti nel mondo delle incisioni laser, allora Mecpow X3 Pro è la soluzione che fa al caso tuo: ora in offerta al miglior prezzo, con codice sconto e spedizione EU gratuita!

Codice sconto Mecpow X3 Pro: l’incisore laser perfetto per ogni esigenza, per neofiti ed esperti

Crediti: Mecpow

L’incisore Mecpow X3 Pro è dotato di un laser a diodi da 10W (da 0,06 x 0,08 mm) con una precisione di 0,01 mm; parliamo di una soluzione potente, per tagli precisi alle prese con vari materiali (come legno e acrilico). Il fatto che sia un dispositivo dal prezzo accessibile non deve trarre in inganno: è sicuramente perfetta per i neofiti ma è adatta anche ad utenti esperti. L’incisore include sensori avanzati dedicati alla sicurezza, interruttori di fine corsa ed un pratico pulsante per l’arresto di emergenza. Presente all’appello la tecnologia Air Assist (da 30 litri al minuto), per rimuovere fumo e residui ed avere un taglio sempre pulito. La messa a fuoco è facile e veloce mentre l’aria di incisione è ampia ed estendibile (da 410 x 400 mm a 750 x 400 mm).

Crediti: Mecpow

Il prezzo dell’incisore laser Mecpow X3 Pro scende a 199,9€ con il nuovo codice sconto di Geekbuying, ovviamente con l’immancabile specifiche gratis dall’Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le