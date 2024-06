OnePlus Watch 3 certificato: ecco le specifiche confermate e attese

Sono passati soltanto cinque mesi dal debutto della seconda generazione ma già si parla di OnePlus Watch 3, uno smartwatch che a distanza di così poco tempo ha fatto la sua prima apparizione in rete. Fra certificazioni e voci di corridoio, possiamo avere un’idea su alcune delle sue caratteristiche principali.

Cosa aspettarsi dal prossimo modello di smartwatch OnePlus Watch 3

Il nome in codice sarebbe OPWWE234, seguendo così la numerazione OPWWE231 del precedente Watch 2: non possiamo ancora saperlo per certo, ma diamo per scontato che il nome commerciale sarà OnePlus Watch 3. Lo smartwatch ha da poco ricevuto la certificazione da parte dell’ente TUV Rheinland, grazie alla quale possiamo sapere quale sarà l’amperaggio della sua batteria: 500 mAh, lo stesso del suo predecessore, che ricordiamo garantisce fino a 100 ore d’autonomia secondo OnePlus.

Questo è quanto sappiamo in via ufficiosa, ma le indiscrezioni ci dicono che OnePlus Watch 3 potrebbe essere alimentato dall’inedito SoC Snapdragon Wear W5 Gen 2 di Qualcomm. Vista la vicinanza con OnePlus Watch 2, il lancio del terzo modello non sarebbe affatto dietro l’angolo e sarebbe invece in ritardo sulla tabella di marcia, forse in parallelo con OnePlus Pad 2 così come OPPO Pad 3.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le