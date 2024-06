Geekmall dà il via al BLACK FRIDAY SUMMER EDITION: sconti bollenti, fino al 60%!

La bella stagione è ormai arrivata e per qualcuno è già tempo di weekend all’insegna delle gite fuori porta e di giornate in spiaggia. Ma l’arrivo dell’estate porta con sé anche tante occasioni, con i saldi tech di Geekmall: lo store ha dato il via all’iniziativa Black Friday Summer Edition 2024, con tantissime occasioni, flash sale, coupon e sconti anche fino al 60%!

Black Friday Summer Edition 2024: i saldi tech estivi di Geekmall sono arrivati, con tante offerte e nuovi Coupon

La nuova promo Black Friday Summer Edition 2024 di Geekmall durerà fino al 30 giugno: il periodo dell’iniziativa è decisamente lungo (per fortuna) ma com’è ovvio le offerte potrebbero terminare in qualsiasi momento, specialmente quelle più ghiotte. Nella pagina dedicata all’iniziativa (la trovi a questo link) sono presenti tantissime offerte ma come al solito ci sono anche dei coupon generici tutti da riscattare!

Coupon Y59WP2B8 – Ricevi 20€ di sconto sui Monopattini Elettrici (con una spesa di oltre 300€)

– Ricevi 20€ di sconto sui Monopattini Elettrici (con una spesa di oltre 300€) Coupon 4CKI7DPK – Ricevi 40€ di sconto sulle Bici Elettriche (con una spesa di oltre 700€)

– Ricevi 40€ di sconto sulle Bici Elettriche (con una spesa di oltre 700€) Coupon SJEDWSS4 – Ricevi 10€ di sconto sui prodotti Smart Home (con una spesa di oltre 100€)

– Ricevi 10€ di sconto sui prodotti Smart Home (con una spesa di oltre 100€) Coupon LW9IEMBQ – Ricevi 30€ di sconto sulle Power Station (con una spesa di oltre 500€)

– Ricevi 30€ di sconto sulle Power Station (con una spesa di oltre 500€) Coupon E4UXQt9Y – Ricevi il 4% di sconto sui prodotto di Elettronica di Consumo

Non sai proprio che pesci prendere? Eccoti una selezione dei prodotti più interessanti del momento, ovviamente in promozione a prezzo super conveniente. Tra gli articoli più bollenti trovi Narwal Freo X Plus, il nuovissimo robot aspirapolvere intelligente (tutto potenza e performance), la lettiera smart Furbulous, una manna dal cielo per il tuo micio, il monopattino elettrico KuKirin G2 Max (per affrontare ogni sfida urbana e non) e tanto altro! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

