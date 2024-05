Carl Pei potrebbe aver mostrato Nothing Phone (3) per “errore”

Come sarà fatto Nothing Phone (3)? Potrebbe avercelo detto lo stesso Carl Pei, fondatore di Nothing che nel tempo ci ha abituati a manovre di marketing inusuali per lo standard del settore. Grazie anche alla sua esperienza in OnePlus, ha imparato a stuzzicare la community con indizi più o meno evidenti sulle prossime uscite della sua compagnia.

Nothing Phone (3) avrà un nuovo tasto fisico: lo ha rivelato il CEO Carl Pei

Sharing some Quick Settings redesign WIP, any feedback? 😁 pic.twitter.com/kZP1LRAwdB — Carl Pei (@getpeid) May 21, 2024

Nel suo ultimo tweet, Carl Pei ha condiviso con il pubblico un’anteprima di come cambierà l’interfaccia proprietaria Nothing OS nel prossimo futuro. Gli screenshot evidenziano modifiche apportate alla schermata Quick Panel, contenente le varie scorciatoie, ma a uno sguardo più attento c’è altro che salta all’occhio.

Osservando più attentamente lo smartphone protagonista di queste immagini, si può notare che sul frame laterale compare qualcosa di inedito per gli smartphone Nothing. Se da un lato vediamo i tasti per la regolazione del volume, dall’altro vediamo il tasto d’accensione/spegnimento e un inedito tasto fisico subito sotto, leggermente più piccolo.

Da sempre, Carl Pei ha una certa predilezione per il colosso di Cupertino: che questo tasto possa prendere ispirazione da quanto fatto da Apple con i suoi ultimi iPhone 15? Mi riferisco al tasto Azione, che su Apple può essere utilizzato per scattare con la fotocamera, attivare o meno la modalità Silenzioso, accendere la torcia e altro ancora.

Le prime indiscrezioni ci dicono che Nothing Phone (3) dovrebbe ancora una volta puntare alla fascia alta ma non troppo, ma questa volta potrebbe accompagnarlo un inedito modello Nothing.

