Moto G85 fra immagini, specifiche e prezzo: il primo con Snapdragon 6s Gen 3

Aggiornamento 29/05: nuove informazioni corrette sulle specifiche di Moto G85, trovate i dettagli nell’articolo.

Nonostante Moto G84 sia stato presentato fra agosto e settembre dello scorso anno, il lancio del successivo Moto G85 potrebbe essere stato anticipato da Motorola. Dico questo perché una fonte vicina alla compagnia ha fatto trapelare immagini e specifiche di quello che sarà il prossimo smartphone di punta per la sua fascia mid-range.

Tutto quello che sappiamo sul prossimo smartphone mid-range Moto G85

Dal punto di vista estetico, Moto G85 assomiglia alla stragrande maggioranza degli ultimi modelli targati Motorola, presentandosi con un modulo fotografico che fuoriesce dalla parte alta a sinistra del retro e l’aggiunta di un schermo curvo con punch-hole centrale al posto di quello piatto di G84. Si tratterebbe di un pannello p-OLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz.

Lo smartphone è apparso anche nel database di GeekBench, che ha rivelato la presenza di una CPU octa-core 2+6 per un inedito SoC “malmo“: ha CPU a 2,3+2,02 GHz e GPU Adreno 619 e potrebbe essere l’inedito Snapdragon 6s Gen 3. Le colorazioni saranno tre, come rivelano le immagini di cui sopra, per uno smartphone che misurerebbe 162 x 73,1 x 7,6 mm per un peso di 170 grammi.

I dati trapelati ci fanno sapere che avrebbe specifiche quali una fotocamera da 50+8 MP con OIS e ultra-grandangolare, una selfie camera da 32 MP, batteria da 5.000 mAh con ricarica 33W, software Android 14 e connettività Dual SIM 5G, Bluetooth 5.1 ed NFC. Moto G85 si dice che dovrebbe debuttare sul mercato in Europa a un prezzo pari a 349€, aspettiamo di darvi maggiori informazioni su di esso.

