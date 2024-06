Questo anello smart a 23€ ti libera dallo smartwatch (spendendo poco)

Nelle prossime settimane assisteremo al debutto del primo anello smart di Samsung e ovviamente questo accessorio sarà sdoganato per tutti. Se non vuoi farti trovare impreparato e iniziare già da ora ad utilizzare questo nuovo gadget, ecco una soluzione economica e conveniente: Rogbid R2 è in offerta con codice sconto su Banggood, con l’immancabile spedizione gratis (sempre gradita, per il massimo risparmio).

Rogbid R2 è l’anello smart economico e conveniente, ora in offerta con codice sconto

Crediti: Rogbid

Rogbid R2 è uno smart ring in grado di monitorare la salute di chi lo indossa, tenendo conto di alcuni importati parametri vitali come la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue (SpO2) e il monitoraggio del sonno. Questo particolare anello, infatti, è dotato di sensori che sono in grado di monitorare anche lo sforzo fisico e di conseguenze le attività sportive svolte mentre lo si indossa, come: corsa, ciclismo, salto della corda, allenamento libero, arrampicata, yoga, golf e danza.

L’anello smart di Rogbid è certificato IP68, in modo da resistere senza problemi sotto la pioggia oppure sott’acqua (per esempio quando si fa nuoto). La batteria da 23 mAh garantisce un’autonomia di circa 7 giorni, mentre l’anello può essere ricaricato direttamente tramite la propria custodia che offre una batteria da 400 mAh, per essere ricaricato anche quando non si ha a disposizione una presa di corrente diretta.

Crediti: Rogbid

Rogbid R2 è disponibile oggi al prezzo di 23,46€ grazie al codice sconto di Banggood che trovate qui sotto. La spedizione avviene direttamente dalla Cina ed è totalmente gratuita.

