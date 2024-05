Microsoft Edge traduce e doppia i video in tempo reale grazie all’AI

In occasione dell’evento BUILD 2024, Microsoft ha mostrato come l’intelligenza artificiale continuerà a potenziare il suo browser Edge, annunciando nuove funzioni che permetteranno di comprendere i video in lingua straniera come mai prima d’ora. Grazie all’AI, infatti, il Microsoft Edge potrà tradurre e doppiare in tempo reale i filmati di YouTube e di tanti altri siti, senza utilizzare alcuno strumento aggiuntivo.

L’AI continua a potenziare Microsoft Edge: ecco traduzione e doppiaggio dei video

Molto presto grazie a Microsoft Edge gli utenti che non parlano o comprendono bene l’inglese potranno comunque riuscire a comprendere perfettamente i video e i filmati in questa lingua grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale. In particolar modo, l’AI di Copilot potrà tradurre e doppiare i video di YouTube, LinkedIn, Coursera, Reuters, CNBC, e Bloomberg dall’inglese al tedesco, hindi, italiano, russo e spagnolo.

Questa nuova funzionalità permetterà a tutti, quindi, di comprendere più facilmente quello che si vede su Internet, abbattendo una delle grandi barriere della globalizzazione: la lingua. Grazie all’AI, infatti, gli utenti potranno seguire telegiornali, tutorial e video informativi nella propria lingua, anche se il contenuto originale è in inglese.

Al momento non sappiamo quando questa nuova funzionalità sarà disponibile per tutti, ma non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno novità in merito.

