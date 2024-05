Il tablet dell’estate è qui: N-One NPad X scende a 149€, con 4G e cover + pellicola gratis

Anche se può sembrare prematuro, in realtà è sempre bene farsi trovare preparati ad ogni evenienza… anche le vacanze estive! Stai cercando un tablet Android da portare in spiaggia, per leggere e-book e guardare serie TV sotto l’ombrellone? Allora scegli N-One NPad X, tablet 4G con un ampio schermo, economico, completo e con una buona scheda tecnica: da Geekbuying arriva un’occasione top con codice sconto e l’immancabile spedizione EU (gratis)!

Codice sconto N-One NPad X: un tablet 4G economico e completo (con Android 13)

Il tablet Android N-One NPad X è una soluzione budget dotata di buone specifiche ed un look stiloso, che si ispira alla serie principale di Xiaomi (con un design della fotocamera che ricalca quello della gamma Xiaomi 12). Il dispositivo è dotato di un’ampio schermo da 10,36″ con risoluzione 2000 x 1200 pixel, presenta un corpo metallico dalle dimensioni contenute (7,5 mm di spessore) e monta un chipset Helio G99 di MediaTek. Lato memorie sono presenti 8 GB di RAM (con il supporto alla RAM Virtuale) e 128 GB di storage. Completano il quadro una batteria da 8.600 mAh, WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, connettività 4G LTE, una fotocamera da 20 + 2 MP ed un sensore selfie da 8 MP. Il software è basato su Android 13.

La migliore occasione del momento per N-One NPad X arriva da Geekbuying: grazie al nuovo codice sconto dedicato, il prezzo scende a soli 149€ (e c’è anche la spedizione gratis dall’Europa). Inoltre ci sono anche pellicola e cover protettiva in regalo. Imperdibile se stai cercando un tablet 4G economico e completo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

