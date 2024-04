Naviga in sicurezza con Surfshark One: 78% di sconto e 2 mesi gratis con questa offerta

Navigare online può esporre gli utenti meno attenti a rischi di frodi e furti d’identità, ma grazie a Surfshark One si può mantenere l’anonimato in rete e rimanere sempre protetti durante la navigazione. Questa applicazione, realizzata dalla celebre azienda che ha dato i natali alla VPN Surfshark, mette a disposizione degli utenti una serie di strumenti per essere sempre protetti su internet ed essere avvisati immediatamente in caso di furto dei dati.

Surfshark One: VPN, Antivirus e alert in un’unica applicazione a prezzo scontato

Crediti: Surfshark

Surfshark One è un bundle di sicurezza che integra in una sola applicazione ben sei strumenti per rimanere sempre protetti quando si naviga in internet. Oltre alla veloce e potente VPN, il pacchetto include anche un Antivirus, la possibilità di bloccare la pubblicità invasiva, la creazione di alias per evitare di condividere la propria mail, una ricerca priva di tracker e la possibilità di ricevere degli avvisi tempestivi se i dati dell’utente dovessero finire online.

VPN : modifica il proprio indirizzo internet per nascondere la propria posizione ed evitare il tracciamento.

: modifica il proprio indirizzo internet per nascondere la propria posizione ed evitare il tracciamento. Antivirus : per scansionare file online ed offline ed evitare l’infezione con malware ed altri software malevoli.

: per scansionare file online ed offline ed evitare l’infezione con malware ed altri software malevoli. CleanWeb : uno strumento in grado di bloccare le pubblicità, gli annunci e i fastidiosi pop-up, tra cui anche le richieste di consenso per i cookie.

: uno strumento in grado di bloccare le pubblicità, gli annunci e i fastidiosi pop-up, tra cui anche le richieste di consenso per i cookie. Alternative ID : per creare nuove identità ogni volta che ci si registra ad un sito online, evitando di utilizzare la propria mail personale.

: per creare nuove identità ogni volta che ci si registra ad un sito online, evitando di utilizzare la propria mail personale. Search : permette di eliminare i tracker e gli annunci dai risultati di ricerca, fornendo solo risultati di navigazione organici.

: permette di eliminare i tracker e gli annunci dai risultati di ricerca, fornendo solo risultati di navigazione organici. Alert: un servizio di allerta che invia una notifica nel caso in cui il proprio indirizzo e-mail, la carta di credito, un documento oppure i dati personali dell’utente finiscono in rete dopo aver subito una violazione.

Surfshark One ha un prezzo di listino di 223.30€ per 12 mesi di abbonamento, ma grazie all’offerta che trovate nel box sottostante potete approfittare di uno sconto del 78% che porta il prezzo a soli 48.86€ all’anno (3.49€/mese) a cui vengono aggiunti in omaggio 2 mesi gratis! Se non sarete soddisfatti avrete inoltre una garanzia di rimborso per 30 giorni.

