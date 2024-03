Geekbuying Mega Spring Sale: sconti fino al 70% e coupon per festeggiare la Primavera

Le offerte di primavera arrivano anche su Geekbuying, con la promozione Mega Spring Sale: tante occasioni per risparmiare sul meglio della tecnologia, con tante categorie in sconto, flash sale e coupon dedicati all’evento. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul periodo promozionale dello store, con ribassi anche fino al 70%!

Mega Spring Sale: le offerte di primavera arrivano su Geekbuying, con flash sale e codici sconto

Crediti: Geekbuying

La promozione dedicata alla offerte di primavera di Geekbuying è già attiva: l’evento Mega Spring Sale ha una pagina dedicata in cui trovate tutto l’occorrente per risparmiare. Nella sezione Flash Sale, quella in primo piano, sono presenti tante offerte lampo con sconti top. Le categorie di prodotti sono tantissime: stampanti 3D, robot aspirapolvere, monopattini e bici elettriche, incisori laser, monitor, power station, droni, laptop e tantissimo altro ancora. Ovviamente ci sono anche altre sezioni, come quella dedicata ai Top Brand (Oukitel, Jimmy, N-one e non solo) oppure quelle tematiche (fai da tè, mobilità green, smart home e così via). Di seguito trovate anche i coupon generici da utilizzare: permettono di ottenere uno sconto aggiuntivo a fronte di una spesa minima.

Coupon “ 24MGS4 ” – 3€ di sconto su una spesa superiore a 30€

” – su una spesa superiore a 30€ Coupon “ 24MGS3 ” – 10€ di sconto su una spesa superiore a 100€

” – su una spesa superiore a 100€ Coupon “ 24MGS2 ” – 25€ di sconto su una spesa superiore a 300€

” – su una spesa superiore a 300€ Coupon “24MGS1” – 50€ di sconto su una spesa superiore a 500€

Oltre ai codici sconto è possibile risparmiare altri 5€ grazie al buono EXTRA su una spesa minima di 200€: basterà semplicemente pagare con PayPal. Dai un’occhiata alla pagina della promozione Mega Spring Sale di Geekbuying, con tutte le offerte di primavera dello store! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le