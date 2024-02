OpenAI: nuovo watermark per le immagini generate con DALL-E 3

OpenAI ha annunciato l’introduzione ufficiale per il supporto al nuovo standard Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) che aiuta gli utenti a riconoscere i contenuti generati tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. In particolar modo, un nuovo watermark verrà applicato molto presto a tutte le immagini generate tramite l’AI di DALL-E 3, con informazioni relative alla creazione del file.

Il watermark C2PA verrà applicato automaticamente alle immagini generate da DALL-E

Crediti: OpenAI

A partire dal 12 febbraio, le immagini generate tramite ChatGPT, DALL-E 3 e le relative API, saranno taggate con il watermark C2PA nell’angolo alto a sinistra. Questo particolare simbolo consentirà agli utenti di riconoscere le immagini e le opere artistiche generate tramite intelligenza artificiale, fornendo anche informazioni sugli strumenti utilizzati per la creazione direttamente nei metadata.

L’applicazione del nuovo watermark non comporterà perdita di qualità nell’immagine, ma influirà sulla dimensione del file: i file PNG e WebP generati tramite API avranno un aumento di peso del 5%, mentre le immagini create tramite ChatGPT fino al 32%. Si tratta di un primo passo nella battaglia contro le fake news generate con l’ausilio dell’AI, ma come dichiarato anche da OpenAI non si tratta di una soluzione definitiva.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le