Instagram e Threads dicono addio alla politica: i consigli saranno nascosti

In vista delle elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti quest’anno, i social network di Meta sembrano essere intenzioni a cambiare la tipologia di post consigliati per gli utenti, in modo da escludere i contenuti di matrice politica. Questo non significa che gli utenti non vedranno più post politici da chi seguono, ma soltanto che non troveranno più contenuti simili tra i consigli.

I contenuti politici non saranno più consigliati agli utenti di Threads e Instagram

Crediti: Meta

Adam Mosseri, capo della divisioni Instagram e Threads di Meta, ha annunciato che sui suoi social network a partire dalle prossime settimane l’algoritmo non consiglierà più agli utenti contenuti politici. La nuova policy verrà applicata a post, like, reel e il feed esplora, così come agli utenti suggeriti sui due social network. Gli iscritti, tuttavia, potranno regolare dalle impostazioni se visualizzare o meno i contenuti a sfondo politico.

“La nostra definizione di contenuto politico è quella che probabilmente riguarda argomenti relativi al governo o alle elezioni; ad esempio, post su leggi, elezioni o argomenti sociali” ha dichiarato un portavoce, che in seguito ha aggiunto: “Le questioni globali sono complesse e dinamiche, il che significa che questa definizione evolverà man mano che continuiamo a interagire con le persone e le comunità che utilizzano le nostre piattaforme e gli esperti esterni per perfezionare il nostro approccio“.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le