Apple lancia iOS 17.4 Beta 4: tutte le novità

Apple ha pubblicato in queste ore la quarta beta di iOS 17.4, l’aggiornamento del sistema operativo mobile per iPhone che finalmente introdurrà il sideloading e la possibilità di utilizzare store e marketplace di terze parti. Per questa Beta 4, la compagnia di Cupertino ha introdotto diversi bugfix e alcune novità per la prossima generazione di CarPlay.

Bug fix e novità per CarPlay con la quarta beta di iOS 17.4

Il nuovo iOS 17.4 Beta 4 è disponibile da oggi sia nel canale Developer Beta che in quello Public Beta, consentendo a tutti di testare le novità che verranno introdotte con questa versione del sistema operativo mobile. Le novità principali riguardano una grande mole di bugfix relativi ai problemi segnalati dagli utenti in queste settimane, ma arriva anche una piccola novità per CarPlay.

“In iOS 17.4, con i veicoli CarPlay supportati, Apple Maps presenterà una nuova esperienza nel quadro strumenti con informazioni sulle manovre imminenti. Gli utenti potranno scambiare il tipo di display desiderato tra la schermata principale e quella del quadro strumenti toccando il pulsante di configurazione della mappa in alto a destra della schermata principale di Mappe” si legge nel changelog ufficiale.

Per scaricare questo nuovo aggiornamento non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e scegliere il vostro canale Beta di riferimento per essere immediatamente pronti a scaricare iOS 17.4 Beta 4.

