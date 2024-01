Edge e Bing sfuggono al DMA? Microsoft tira un sospiro di sollievo

L’entrata in vigore del DMA voluto dall’Unione Europea è sempre più vicino, ma tutte le aziende e i servizi indicati precedentemente come Gatekeeper potrebbero non ricadere sotto la nuova legislazione. Secondo alcune indiscrezioni emerse in rete in queste ore, infatti, Microsoft potrebbe dover adeguare soltanto Windows 11 ai cambiamenti necessari per il Digital Markets Act.

Edge e Bing potrebbero non essere grandi abbastanza per il DMA

Crediti: Microsoft

La nota testata giornalistica Bloomberg, infatti, riporta che un’indagine condotta dall’Unione Europea avrebbe evidenziato come il motore di ricerca Bing e il browser Internet Edge non avrebbero un bacino d’utenti abbastanza grandi per essere considerati dei Gatekeeper, e di conseguenza non dovrebbero adeguarsi alle nuove regole imposte dal DMA.

Microsoft, tuttavia, dovrà comunque adeguare il sistema operativo Windows 11 alle nuove leggi europee prima del 7 marzo, data in cui il Digital Markets Act entrerà finalmente in vigore. La compagnia di Redmond, quindi, dovrà necessariamente implementare i cambiamenti annunciati nel mese di novembre.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le