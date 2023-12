Recensione OSOTEK H200 Lite: lavapavimenti che si piega a 180 gradi, a 269 euro

Bisogna dirlo, siamo stati invasi. Non si potrebbero descrivere diversamente gli ultimi anni per il mondo degli aspirapolvere senza fili e dei lavapavimenti. Perché, volenti o nolenti, questo particolare segmento del mercato è stato praticamente invaso da dispositivi prodotti dai più svariati brand, molti dei quali sono molto simili tra loro.

Tineco, Dreame, Roborock e chi più ne ha più ne metta, negli ultimi tempi hanno prodotto una quantità enorme di prodotti, non riuscendo però a risolvere uno dei limiti più incisivi per il mondo delle lavasciuga: la libertà di inclinazione della spazzola centrale.

Ma poi arriva OSOTEK, un brand nato sotto l’ala protettiva di Xiaomi, che ha risolto la questione nel modo più semplice possibile: oggi vi parliamo della OSOTEK H200 Lite, la versione più economica della lineup del brand, che porta con sé la possibilità di poter piegare la spazzola motorizzata a 180 gradi e che, ad oggi, è in sconto su Amazon con un coupon che ne fa scendere il prezzo a 269,00 euro dai 399,00 iniziali. Vediamo assieme quali sono i suoi pro ed i suoi contro.

Recensione OSOTEK H200 Lite: lavasciuga lavapavimenti con movimento a 180° e pulizia lungo i bordi

Unboxing

Così come tutti i prodotti della categoria, anche l’OSOTEK H200 Lite viene venduta con una confezione ben curata esteticamente, anche se non troppo curata e un po’ scarsa di accessori. Al suo interno troviamo:

macchina principale;

Soluzione deodorante e detergente;

Strumento di pulizia 3 in 1;

Base di ricarica e lavaggio;

Alimentatore;

Manuale delle istruzioni.

Design e materiali

Pesante circa 5KG Kg l’OSOTEK H200 Lite non è di certo un prodotto compatto, ma non è neppure tra le lavasciuga più ingombranti e pesanti che abbiamo provato. Le sue linee semplici e la giusta altezza del manico, la rendono molto comoda da utilizzare evitando che ci si stanchi le braccia. Data la sua natura, poi, utilizza due contenitori per l’acqua, uno per quella sporca ed uno per quella pulita: il primo è posto nella parte posteriore, mentre il secondo è posto in quella anteriore.

Le dimensioni dei contenitori sono nella media, parliamo di 640 ml per quello dell’acqua pulita e 750 ml per quello dell’acqua sporca, il che tende a rendere ancora più maneggevole il dispositivo in fase di pulizia. Vero è però, che la dimensione dei contenitori influisce molto sull’esperienza di utilizzo, e da questo punto di vista diciamo che non è il modello più prestante in circolazione, ma sicuramente uno dei migliori nella sua fascia di prezzo.

Posteriormente poi, è stato integrato un dettaglio molto particolare: una rotella, che permetterà al dispositivo di muoversi liberamente quando viene piegato a 180 gradi. E già, perché una delle peculiarità dell’OSOTEK H200 Lite è proprio la possibilità di poter inclinare la struttura e la spazzola motorizzata a 180 gradi, il che rende non solo agevole, ma soprattutto possibile, la pulizia di zone del pavimento che con altri modelli non era possibile raggiungere, come quelle sotto i mobili.

Va detto però, che dato lo spessore della spazzola e della struttura principale, non si riuscirà a pulire sotto i mobili più bassi, ma la possibilità di poter raggiungere queste inclinazioni è comunque un “game changer” per la categoria, che in molte persone apprezzeranno.

Superiormente è stato inserito un display LED, con il quale si potranno tenere sotto controllo tutte le informazioni relative alla pulizia e alla batteria, che non è touch ma è posizionato bene ed è molto chiaro.

Ad ogni modo, una delle principali differenze con la versione “non lite” di questo modello è la spazzola anteriore. Chi conosce il brand, saprà che il modello top di gamma è caratterizzato da una doppia spazzola rotante, che la OSOTEK H200 Lite perde a favore di una soluzione più tradizionale e quindi a spazzola singola. Per fortuna però, la spazzola di questo lavapavimenti ora riesce a pulire vicino ai bordi con molta più precisione: lo spessore che distanzia la spazzola dal muro è di 6 mm, mentre dall’altro lato è di 11 mm.

Infine, purtroppo, dal modello top di gamma l’OSOTEK H200 Lite perde anche il comodissimo LED frontale pensato per illuminare meglio il pavimento in modo da controllare la presenza di sporco sulla superficie. Poco male però, anche perché stiamo parlando di un modello economico, a cui mancano alcune chicche, ma che è in grado di garantire una buona pulizia per la sua fascia di prezzo.

Aspirazione e lavaggio

Per utilizzare l’OSOTEK H200 Lite non si dovrà far altro che riempire il contenitore di acqua pulita, inserire magari anche un tappo di detergente che esce nella confezione, impugnare il manico e premere il tasto invio. Nulla di più semplice.

Può funzionare in tre modalità, quella Standard, quella Turbo e quella Aspirazione. Non è quindi presente alcun sensore in grado di rilevare lo sporco ed adattare in maniera dinamica la potenza d’aspirazione e la quantità d’acqua distribuita sul pavimento, ma è comunque presente la comoda modalità “Aspirazione” con la quale si potranno raccogliere eventuali liquidi caduti sul pavimento.

E vengo subito al sodo: considerato il prezzo di vendita, la pulizia garantita dall’OSOTEK H200 Lite è molto buona. Il motore è un 160w in grado di garantire 12500 Kpa: non è potentissimo, quindi, ma è comunque in grado di rimuobere tutti i tipi di sporco, anche quello più ostinato.

Personalmente, le lavasciuga sono la soluzione che più mi piace per pulire il pavimento, anche perché riescono a pulire senza troppi problemi anche capelli e peli di animali domestici, e l’OSOTEK H200 Lite non è da meno: è probabilmente questo lo scenario in cui ci si rende conto dei vantaggi di utilizzare un sistema ad acqua perché, una volta terminata la pulizia, basterà svuotare il serbatoio dell’acqua e dargli una sciacquata.

Se proprio dovessi trovare un piccolo difetto a questo modello, riguarderebbe solo l’asciugatura del pavimento che, per qualche istante, resterà leggermente umido: ma non è un problema importante, anche perché l’asciugatura è praticamente istantanea rispetto a quando si passa un mocio per i pavimenti.

Va detto però, che in quanto a maneggevolezza è praticamente la prima della classe: questo lavapavimenti si può utilizzare senza alcun problema anche per periodi prolungati, ha delle ruote che trainano leggermente lungo il senso di pulizia e, dato che non ha un doppio rullo nella spazzola, risulta anche più maneggevole del suo fratello maggiore. Poi la giuntura della spazzola che si può piegare a 180 gradi, migliora ancora di più le cose.

Una volta terminata la pulizia del pavimento, arriva il momento di una delle funzioni più comode dell’OSOTEK H200 Lite: l’auto-pulizia. Utilizzarla è semplicissimo: al termine di una pulizia (o qualora si dovesse accendere l’indicatore), basterà posizionare l’aspirapolvere sulla base di ricarica, svuotare il contenitore dell’acqua sporca e riempire quello dell’acqua pulita e premere il tasto dedicato che, però, in questo modello è stato posizionato direttamente sulla spazzola motorizzata.

È però importante ricordarsi di una cosa essenziale con questa tipologia di prodotti: al termine della pulizia, bisognerà svuotare il contenitore dell’acqua sporca e dargli una sciacquata, per evitare che si formino cattivi odori.

Autonomia della batteria

La batteria dell’OSOTEK H200 Lite è in grado di garantire circa 30 minuti di pulizia nella modalità standard, che diventano poco più di 15 quando si utilizza la modalità turbo. Non si tratta di performance “miracolose”, è vero, ma è comunque un’autonomia che permetterà di pulire senza problemi un appartamento di circa 70/80 metri quadrati con un’unica carica.

La ricarica, invece, è nella media: per ricaricare totalmente la batteria del dispositivo, potrebbero volerci circa 4 ore.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo dell’OSOTEK H200 Lite è di 399,00 euro ma, tramite il box in basso, potreste acquistarla in sconto su Amazon grazie a ben due coupon: il primo è da attivare nella pagina del prodotto, il secondo è GIZOSOTEK ed assieme fanno scendere la cifra a 229,99 euro. E, andiamo dritti al punto, con questo sconto è uno dei modelli più interessanti del mercato perché, certo, non è tra i più potenti in circolazione, ma va detto che in questa fascia di prezzo offre caratteristiche importanti ad un prezzo molto contenuto.

I serbatoi sono capienti il giusto la spazzola pulisce anche sotto i muri, i materiali sono buoni ed è molto maneggevole. Certo, fa strano vedere che, probabilmente per ridurre il prezzo di vendita, il brand ha dovuto rinunciare a qualche accessorio in confezione, ma va detto che in quanto a rapporto qualità/prezzo, quelli del brand hanno fatto un ottimo lavoro.



