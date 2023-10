Wear OS 4 arriverà anche sul primo Pixel Watch molto presto

Con la presentazione ufficiale di Pixel Watch 2, Google ha ufficializzato anche la versione stabile di Wear OS 4 che arriverà molto presto anche sugli altri dispositivi wearable della linea Pixel. Nonostante fosse già arrivato, con grande anticipo, sui nuovi Samsung Galaxy Watch 6, soltanto da queste ore è ufficialmente disponibile la versione finale del nuovo aggiornamento per il sistema operativo dedicato interamente agli smartwatch.

Wear OS 4 è stabile: in arrivo su Pixel Watch entro la fine dell'anno

Crediti: Google

Se da un lato Wear OS 4 sarà disponibile fin dal giorno di lancio su Google Pixel Watch 2, dall'altro gli utenti del primo modello dovranno attendere ancora qualche settimana prima di poter ricevere l'aggiornamento. Google, infatti, ha annunciato che il nuovo Wear OS 4 sarà disponibile su Pixel Watch entro la fine del 2023.

Con un post sul blog ufficiale di Android, Google ha invitato gli sviluppatori ad aggiornare le proprie app per supportare le novità del nuovo sistema operativo per smartwatch, incluso il nuovo formato per le watchface e le tiles migliorate. Qualora non si avesse a disposizione un Pixel Watch 2 o un Samsung Galaxy Watch 6, gli sviluppatori potranno usufruire di un emulatore di Wear OS 4 tramite Android Studio Hedgehog.

Bisognerà quindi attendere ancora qualche settimana (o forse qualche mese) prima che anche il primo Pixel Watch possa usufruire delle novità del nuovo sistema operativo.

