Occhio a che automobile avete: potrebbe rompervi iPhone 15

Sin da quando sono usciti sul mercato, i modelli della serie iPhone 15 di Apple sono rimasti coinvolti in situazioni che evidenziano apparenti problemi strutturali. Uno su tutti il fenomeno del surriscaldamento, a cui la compagnia sta lavorando per risolverlo, oppure i test di resistenza che evidenzierebbero una maggiore fragilità dei nuovi melafonini. Questa volta, però, l'anomalia di cui vi parliamo è decisamente più atipica e particolare e coinvolge nello specifico alcune automobili BMW.

Problemi per Apple: la connettività NFC della serie iPhone 15 ha problemi con le auto BMW

Crediti: MacRumors

Nelle scorse settimane, alcuni proprietari di iPhone 15 (in particolare Pro e Pro Max) e di veicoli BMW hanno segnalato il malfunzionamento del chip NFC dopo aver ricaricato lo smartphone tramite il pad di ricarica wireless dell'auto. Le testimonianze parlano di telefoni che entrano in modalità di recupero dati e dell'impossibilità di usare il chip NFC dopo averli riavviati. Di conseguenza, questo comporta l'impossibilità di utilizzare funzioni molto importanti come Apple Pay per i pagamenti contactless o la stessa possibilità di usare l'iPhone come chiave digitale per aprire l'automobile.

Provando a contattare Apple per risolvere, attualmente l'unica soluzione possibile sembra essere quella di sostituire lo smartphone: il problema è che anche quelli sostitutivi sarebbero soggetti allo stesso problema, il ché significherebbe una falla hardware che si spera possa essere corretta tramite un aggiornamento software.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le