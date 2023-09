Back to School all’insegna dei rugged con Oukitel RT6 e WP28 in super sconto!

Con l'arrivo del mese di settembre e la fine delle vacanze estive arriva uno dei periodi più propizi per mettere le mani sul meglio della tecnologia a prezzo scontato. Con le promozioni Back to School i principali brand propongono tante soluzioni per un ritorno in grande stile: Oukitel RT6 e WP28 sono in super sconto con la promozione Flash sale + Coupon, un'occasione imperdibile per passare ad un dispositivo rugged (tablet o smartphone) e vivere le tue avventure senza preoccupazioni.

Il tablet e lo smartphone rugged Oukitel RT6 e WP28 sono i protagonisti della promo Back to School

Crediti: Oukitel

Gli ultimi dispositivi rugged targati Oukitel sono in offerta con la promo Back to School: se siete dei professionisti o degli utenti avventurosi (sempre alle prese con gite in mezzo alla natura) in cerca di un telefono o di un tablet ultra-resistente, allora questo è il momento giusto. I due protagonisti dell'iniziativa sono Oukitel RT6 e WP28, due modelli perfetti per qualsiasi esigenza.

Crediti: Oukitel

Per quanto riguarda il tablet RT6, si tratta di un terminale con certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, in grado di resistere ad acqua, polvere, urti, cadute e temperature estreme. Oltre ad essere un rugged, il dispositivo ha anche ambizioni da battery phone grazie ad una gigantesca unità da 20.000 mAh, in grado di garantire fino a 2250 ore in standby e fino a 15 ore di video e gaming continui. Grazie allo schermo da 10,1″ Full HD+ (fino a 400 nit di luminosità) è possibile godere dei proprio contenuti preferiti in tutta comodità, anche in mezzo alla natura.

Oukitel RT6 è mosso dal chipset MediaTek MT8788, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage; grazie al supporto alla Virtual RAM, questa si può espandere fino a 14 GB totali. Infine, la cover posteriore permette di agganciare una maniglia in alluminio (che funge anche da stand) oppure delle cinghie per portare il tablet a tracolla.

Crediti: Oukitel

Ouktel WP28 è lo smartphone pronto per affrontare qualsiasi sfida: picchi di temperature, immersioni in acqua, cadute colossali e quant'altro. Il rugged phone è certificato IP68, IP69K e MIL-STD-810H ed offre una scocca super robusta; la parte frontale è protetta da un vetro Gorilla Glass 5, per la massima resistenza anche per quanto riguarda il display. A proposito di quest'ultimo, parliamo di un pannello da 6,52″. Il telefono è mosso da un processore octa-core e presenta 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Grazie allo slot micro SD lo spazio di archiviazione può essere aumentato fino a 1 TB; inoltre non manca la Virtual RAM, fino a 15 GB totali.

Crediti: Oukitel

Oltre alla resistenza, WP28 punta anche all'autonomia: a bordo troviamo una super batteria da 10.600 mAh, in modo da non restare mai a secco di energia (specialmente durante una gita in mezzo alla natura). Infine abbiamo una fotocamera da 48 MP per immortalare i paesaggi più suggestivi ed una selfie camera da 5 MP per autoscatti e videochiamate.

I due rugged sono in offerta per la promo Oukitel, direttamente tramite il sito ufficiale del brand. Il tablet RT6 scende a soli 269€ (invece di 363.5€) mentre Oukitek WP28 è in sconto a 151.9€ (anziché 245.3€): i terminali sono già in Flash Sale e basta inserire il codice “20%OFF” per ottenere il prezzo indicato!

