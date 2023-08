Ecco come Google vuole rendere ancora più utili i QR Code

Già oggi i QR Code sono una tecnologia tanto semplice quanto utile, specialmente da quando ognuno di noi ha in tasca uno smartphone dotato di fotocamera. Per questo, Google sta lavorando allo sviluppo di una nuova tecnologia che punta a migliorare l'interazione, specialmente in vista di un grande cambiamento a cui sta lavorando da tempo.

Google sta sviluppando un metodo di zoom automatico per semplificare l'uso dei QR Code

Google has updated ML Kit's Barcode Scanning API and the Code Scanner API with auto-zoom, enabling the camera to automatically zoom in to scan barcodes that are far away. The scanner will intelligently detect barcodes and zoom in so the user doesn't have to manually adjust zoom. pic.twitter.com/yZGjJsrgI9 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 3, 2023

Come annunciato nei mesi scorsi, infatti, il team di sviluppatori sta lavorando affinché Google Wallet possa introdurre l'utilizzo dei QR Code per i pagamenti, una feature che in oriente è diffusissima ma che qua in occidente non ha mai preso veramente piede. Certo, è possibile utilizzare l'NFC per avvicinare lo smartphone al POS e pagare contactless, ma possono esserci occasione in cui ciò non è possibile: specie nei paesi emergenti, avere un telefono con NFC non è così scontato, oppure laddove il POS sia fisicamente difficile da raggiungere.

Affinché ciò funzioni nel migliore dei modi possibili, Google ha aggiornato le librerie API di Android per la scansione dei codici a barre e QR Code, aggiungendo la funzione di auto-zoom. Avete presente quando siete troppo lontani dal codice e dovete avvicinarvi o fare uno zoom manuale con la fotocamera per effettuare la scansione? Ecco, adesso quando la fotocamera capisce che si sta inquadrando un codice da scansionare viene eseguito un crop automatico che avvicina l'inquadratura senza bisogno di avvicinarci fisicamente.

Come sempre, l'utilizzo di queste librerie API fa sì che gli sviluppatori possano integrarne il supporto nelle proprie app, per far sì che l'auto-zoom diventi una feature anche di app non necessariamente di Google. Ciò sarà possibile a partire da Android 13, anche se bisognerà attendere che l'implementazione venga completata da parte di Google.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le