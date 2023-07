One UI 6.0 e Android 14: ecco quando partirà il roll-out di Samsung

Dopo i primi indizi, si avvicina a grandi passi il momento in cui Samsung darà ufficialmente il via al rilascio pubblico della sua prossima One UI 6.0 fondata sulle radici di Android 14. Come ogni produttore di smartphone e tablet, anche la casa sud-coreana sta sviluppando quella che sarà la sua nuova versione dell'interfaccia utente che marchia i suoi prodotti. E mentre ci accingiamo a scoprire come sarà fatta, in rete è trapelata quella che sarebbe la data di lancio.

Ultimo aggiornamento: 26 luglio

Samsung si prepara al rilascio dell'aggiornamento One UI 6.0 e Android 14

Prima ancora del rilascio in pianta stabile, ci sarà una prima fase temporanea che segnerà l'esordio della One UI 6.0 Beta, con un programma di testing che permetterà a sviluppatori e ai più curiosi di saggiarla in anticipo. Il suo rilascio dovrebbe quindi avvenire a partire dal 2 agosto sui primi modelli compatibili, cioè la serie S23, a cui seguirebbero gli altri previsti dal programma di beta testing.

Se avete uno smartphone e/o tablet Samsung, in questo articolo vi diciamo se arriverà o meno il prossimo major update, che porterà con sé numerose novità riguardanti fluidità, batteria, fotocamera e tempestività degli aggiornamenti, ricordando che però nel mezzo ci sarà anche l'aggiornamento alla One UI 5.1.1.

