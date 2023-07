Il Governo italiano vuole utilizzare l’AI per combattere l’evasione fiscale

Il Governo Meloni ha dichiarato guerra all'evasione fiscale e ha deciso di mettere in campo anche le nuove tecnologie per assicurarsi la vittoria. Ad annunciarlo è Maurizio Leo, il viceministro dell'Economia e delle Finanze che in un recente intervento ha assicurato l'impiego dell'intelligenza artificiale e della fatturazione elettronica contro l'evasione fiscale in Italia.

Intelligenza artificiale e fatturazione elettronica contro l'evasione fiscale in Italia

Maurizio Leo, Crediti: CorCom

Con un intervento al convegno “Facciamo semplice l'Italia“, il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo ha annunciato che il governo non ha intenzione di fare sconti a nessuno nella lotta all'evasione, e che utilizzerà le nuove tecnologie a disposizione dell'Italia per scovare gli evasori fiscali.

“La lotta all’evasione la dobbiamo fare e la faremo nel modo più efficace possibile, ma con strumenti nuovi, con la tecnologia di cui disponiamo. Dobbiamo usare la fatturazione elettronica e l’intelligenza artificiale, attraverso le quali siamo in grado di dire al contribuente ‘questo è il tuo reddito’, senza fare sconti a nessuno” ha dichiarato il Ministro.

Le nuove tecnologie, quindi, verranno utilizzate per velocizzare gli iter burocratici e gli accertamenti, in modo che tutti i cittadini sappiamo con certezza quali sono le tasse da pagare, nella speranza di ridurre l'evasione.

