Google Pixel 8 e 8 Pro: come miglioreranno batteria e ricarica

Di recente le indiscrezioni in merito ai prossimi top di gamma di Google sono aumentate a dismisura, con tantissimi dettagli che delineano con precisione quello che ci aspetta. Google Pixel 8 e 8 Pro porteranno varie migliorie lato hardware, non solo per quanto riguarda le ultime novità in fratto di chipset (con il Tensor G3) ma anche lato batteria e ricarica rapida.

Google Pixel 8 e 8 Pro: spuntano nuovi dettagli, questa volta su batteria e ricarica rapida

Se c'è un versante dove gli ultimi flagship di Google hanno vacillato, questo è proprio quello della velocità di ricarica. Mentre le compagnia cinesi hanno deciso di puntare su questa feature in modo – potremmo dire – estremo (con velocità assurde che hanno raggiunto il picco di ben 240W), i Pixel sono rimasti ancorati ai 20W. Comunque sembra che ci saranno novità per i prossimi Google Pixel 8 e 8 Pro, sia lato batteria che ricarica.

Non aspettatevi balzi in avanti ma ci sono dei miglioramenti, stando alle ultime indiscrezioni: Pixel 8 passa a 4.485 mAh di batteria con ricarica da 24W, rispetto ai 4.270 mAh con tecnologia da 20W presente a bordo di Pixel 7. Il modello maggiore Pixel 8 Pro sale invece a 4.950 mAh con ricarica da 27W; un bel passo in avanti rispetto ai 23W di Pixel 7 Pro (4.926 mAh). Resta invariata la ricarica wireless, rispettivamente di 20W (12W Qi) e 23W (12W Qi): in questo caso non cambia la potenza rispetto alla generazione passata.

I nuovi leak parlano anche del chip Wi-Fi/Bluetooth presente a bordo dei top di gamma. Si tratterà della soluzione BCM4398 (di Broadcom) per entrambi, con il supporto al Wi-Fi 7. Passando alla tecnologia UWB (Ultra-wideband), questa resterà esclusiva della versione maggiore Pixel 8 Pro.

Volete conoscere tutte le indiscrezioni trapelate finora su Google Pixel 8 e il fratello maggiore Pro? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato alla serie!

