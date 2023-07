Per i nuovi MacBook Pro e Mac Mini con M3 bisognerà attendere ancora diverso tempo

Il periodo autunnale, come ogni anno, è ricco di novità per i prodotti firmati Apple, ma alcuni di questi sarà possibile vederli soltanto nel corso del prossimo anno. Stando alle indiscrezioni trapelate in rete in queste ore, se stavate aspettando con ansia i nuovi MacBook Pro o Mac Mini con M3 probabilmente rimarrete delusi: potrebbero non arrivare se non a 2024 inoltrato.

MacBook Pro e Mac Mini con M3 soltanto nel 2024: gli ultimi rumor

Crediti: MacRumors

Mark Gurman, noto giornalista ed analista di Bloomberg, nella sua consueta newsletter settimanale ha condiviso ulteriori dettagli su quelli che potrebbero essere i piani di Apple per il lancio dei nuovi chip M3. Ad ottobre, come suggerito anche in precedenza, potrebbero arrivare i primi MacBook Air 13″ e MacBook Pro 13″ di nuova generazione, ma per i modelli più grandi bisognerà attendere ancora diverso tempo.

Secondo Gurman, infatti, i MacBook Pro da 14″ e 16″ arriveranno soltanto a metà 2024, probabilmente equipaggiati con i chip più potenti M3 Pro ed M3 Max. Il giornalista sembra essere certo anche dell'arrivo di una versione M3 di Mac Mini, ma quest'ultima potrebbe attualmente non essere un priorità per Apple, che crede che questa tipologia di prodotto non abbia bisogno di una nuova versione ogni anno.

In arrivo ci sarebbe anche un tanto atteso refresh della linea iMac, con l'arrivo dei nuovi chip M3 ed una versione con schermo più grande.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le