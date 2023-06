Roborock S7 Max Ultra aspira, lava e si pulisce da solo: ora in offerta lancio (con un regalo)!

Lo store Geekmall dà il benvenuto ad una nuova aggiunta al suo catalogo dedicato alle pulizie intelligenti. Roborock S7 Max Ultra è il nuovo robot aspirapolvere premium con dock di svuotamento, un dispositivo pratico e potente che si pulisce da solo, con funzione di lavapavimenti, navigazione avanzata e tanto altro ancora. Ovviamente non può mancare un'offerta lancio dedicata: il robottino viene proposto subito in sconto e c'è anche un utile regalo!

Roborock S7 Max Ultra: il nuovo robot aspirapolvere premium arriva su Geekmall

Per quanto riguarda le caratteristiche del nuovo robot aspirapolvere, si tratta ancora una volta di un'aggiunta premium alla serie S7. Il dispositivo è accompagnato dalla stazione RockDock Ultra: la base di svuotamento si occupa di pulire il robottino dalla polvere presente nel contenutore, di lavare automaticamente il mop (tramite una spazzola da 735 giri al minuto) e di asciugarlo tramite aria calda.

La dock consente fino a 7 settimane di pulizia, prima di necessitare dello svuotamento manuale. La base è dotata anche di un alloggiamento per l'acqua in modo da rifornire Roborock S7 Max Ultra prima di una nuova sessione di pulizia.

Per quanto riguarda le caratteristiche del nuovo vacuum cleaner, il dispositivo offre una potenza di aspirazione di 5.500 PA ed è dotato del sistema di lavaggio VibraRise. Quest'ultimo consente di sfruttare la vibrazione ad alta intensità per strofinare al meglio i pavimenti.

Grazie alla tecnologia LiDAR PreciSense, il nuovo Roborock è in grado di scansionare con precisione l'ambiente circostante, per una mappatura 3D (e multi-livello) della casa.

Roborock S7 Max Ultra è il nuovo robot aspirapolvere premium del brand e debutta in sconto su Geekmall. Grazie all'offerta lancio dedicata, il prezzo scende da 949€ invece di 1.249€; inoltre è presente un regalo (ossia un utilissimo pettine per animali). Segnaliamo che il robottino è attualmente in preordine: le vendite vere e proprie partiranno dal 15 giugno.

